Een stukje Japan in Duitsland

Het automuseum van de broers Frey is gevestigd in de Duitse stad Augsburg. Dit is een van de oudste Duitse steden en bovendien een stad waarvan de historie goed bewaard is gebleven. Tussen de vele klassieke panden misstaat het industriele gebouw waarin het museum is gevestigd dus niet. Dankzij de ruime parkeerplaats op het binnenterrein wordt het museum bovendien regelmatig gebruikt voor bijeenkomsten van Mazda-liefhebbers.

Go!

Vrijwel alle auto's die het museum tentoonstelt zijn gerestaureerd en rijklaar. De auto's worden ingezet voor speciale evenementen en mede daarom wisselt de collectie regelmatig. Toch begint ieder bezoek bij het eerste vervoermiddel dat Mazda produceerde. De "Go" (1931 - 1938) is een driewielige motorfiets met bak achterop. Het ontwerp is geïnspireerd op de Harley Davidson die een Amerikaanse soldaat in een rivier nabij de Mazda-fabriek dumpte en vervolgens werd opgevist door de eerste medewerkers van Mazda. De motortechniek was nog primitief en volgens de meer dan enthousiaste gids maakt de Go daarom evenveel lawaai als een helikopter. Het is daarom het enige museumstuk dat niet met regelmaat wordt gestart om de motor in conditie te houden.

Het prille begin

De eerste personenauto van Mazda is de "R360 Coupe" (1960 - 1969). Een aandoenlijk klein autootje met een charme waar menigeen ook heden ten dage nog voor kan vallen. De "Carol" (1962 - 1970) is een maatje groter en biedt ruimte aan vier personen. De favoriet van de redactie is de "Chantez" (1972 - 1976), die mede dankzij het charmante uiterlijk later door Daihatsu is geadopteerd.

Rotatiemotor

De rotatiemotor (ook wel bekend als "Wankelmotor") is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Mazda. Het meest iconische model met rotatiemotor is de "Cosmo Sport 110S" (1967 - 1972). Mede vanwege de fraaie vormgeving is de Cosmo nog steeds een geliefd model en daarom is dit meest kostbare stuk uit de verzameling prominent getoond (zie ook de panoramafoto).

Toch is de favoriet van de dienstdoende gids de "Luce R130' (1969 - 1971). Hiervan zijn minder exemplaren geproduceerd dan van de Cosmo en dat maakt de Luce een echte kennersauto.

Gewone auto's en liefhebbersauto's

Het grootste succes heeft Mazda met de 323 geboekt en die is daarom is vele gedaanten te zien, van de eerste generatie (1977 - 1980) tot de huidige Mazda3. Er is zelfs een 323 Cabriolet geweest!

Afgaande op de verkoopaantallen is 's werelds favoriete cabriolet de MX-5. Frey toont niet alleen alle generaties van de MX-5, maar ook bijzondere edities. Zo is er een weinig succesvolle coupé (rode auto boven, achter) en een exemplaar met beperkt motorvermogen (90 pk) om voordeel te krijgen op autoverzekeringen in Duitsland.

Uitstapjes

Naast de bekende modellen toont het Automobil Museum ook de nodige "uitstapjes" van Mazda. Zo was de "Roadpacer" (1975 - 1977) een grote op Amerika gerichte sedan. Het koetswerk werd zonder motor van General Motors gekocht en vervolgens voorzien van een rotatiemotor (en een koelkast in de bagageruimte!) als Mazda verkocht. Voor de Australische markt levert Mazda pick-up trucks en pure terreinwagens.

Conclusie

In het Duitse Augsburg is het "Mazda Classic Automobil Museum Frey" gevestigd. Het officiële Mazda museum in Hiroshima (Japan) toont unieke conceptcars of jubileum-exemplaren die vanuit de fabriek rechtstreeks in het museum terecht komen. Het Mazda Museum in Duitsland daarentegen toont auto's die echt zijn gebruikt. De privé verzamelaar restaureert ze en stelt ze tentoon. Daarmee is dit als een uniek stukje Japan in Duitsland!

Omdat de collectie veel groter is dan de tentoonstellingsruimte, wisselt het getoonde aanbod regelmatig. Het museum probeert altijd een beeld te geven van de historie van Mazda vanaf de eerste motorfiets tot de laatste auto. Er is aandacht voor unieke (sport)wagens en alledaagse gezinsauto's. Omdat het museum slechts één ruimte beslaat voldoet een half uurtje om alle auto's te bekijken.

Kies daarom voor een rondleiding door een van de meer dan enthousiaste suppoosts. Zij kunnen de verhalen vertellen die horen bij de ontwikkeling van de techniek of de unieke achtergrond van een getoonde auto. Dan is het Mazda-museum zelfs een plek om uren door te brengen.