Autotest | Elektrisch rijden wordt gaandeweg de norm. Maar niet iedereen is klaar voor elektrisch rijden. Dat kan zijn om praktische redenen, maar ook omdat elektrisch rijden niet in het dagelijkse ritme past. Om de drempel tot elektrisch rijden te verlagen, introduceert Audi nu de "Q5 50 TFSI e".

Om de drempel tot elektrisch rijden te verlagen, doet Audi waar het goed in is en dat begint met de verpakking. De Q5 is een middelgrote SUV met de kenmerkende strakke lijnen en smetteloze afwerking waar Audi om bekend staat. Deze (half) elektrische versie ziet er vrijwel hetzelfde uit als de varianten van de Q5 met alleen een verbrandingsmotor. Wie het bezwaarlijk vindt om een elektrische auto te rijden die uitschreeuwt dat het een elektrische auto is, zal zich daarom prettig voelen bij deze Q5.

Ruimte

Ook van binnen is de "50 TFSI e" een heel gewone Audi Q5. Ook hier is alles smetteloos en strak vormgegeven. De binnenruimte is gelijk aan die van iedere andere Q5 en dat betekent ruim voldoende plek voorin en precies voldoende ruimte achterin (mede dankzij de slimme vorm van de achterzijde van de voorstoelen).

De bagageruimte is in de basis gelijk aan die van de andere versies. Het verschil zit in het feit dat er geen extra bergruimte onder de laadvloer is. Bovendien neemt een forse tas met daarin de laadkabels een deel van de kofferruimte in beslag.

Uitrusting

Bij Audi is de uitrusting sterk afhankelijk van de gekozen opties. De testauto is voorzien van een zogenaamde "Virtual Cockpit", waarbij zoveel mogelijk knoppen en hendels zijn vervangen door beeldschermen. Dit zorgt voor een opgeruimde aanblik en geeft de bestuurder de vrijheid om zelf te kiezen hoe en waar welke informatie wordt getoond.

Ondanks deze vooruitstrevende opzet kiest Audi niet voor een aanraakgevoelig beeldscherm ("touch screen"). Juist omdat het beeldscherm perfect onder handbereik ligt, werd er meer dan eens intuïtief naar gegrepen om er wederom achter te komen dat het zich niet laat bedienen als een smartphone of tablet. Bediening geschiedt via een centrale druk/draai-knop of een paneel op de middentunnel dat wel aanraakgevoelig is. Deze laatste wordt gebruikt voor handschriftherkenning en is een schoolvoorbeeld van techniek die in een laboratorium prima werkt, maar in een rijdende auto juist niet. Al rijdende schrijven lukt echt niet! Als alternatief is spraakherkenning beschikbaar, maar deze is beperkt en verplicht de bestuurder vaste commando's in de juiste volgorde uit te spreken.

Ook vreemd: de testauto heeft welgeteld één USB-aansluiting en die kan alleen worden gebruikt om toestellen op te laden. Voor het koppelen van een telefoon of tablet met de auto is alleen Bluetooth beschikbaar. Dat betekent dat de batterij van het betreffende toestel gedurende de rit langzaam leegloopt. In de praktijk moeten de inzittenden van de Q5 die ene aansluiting daarom delen om hun toestellen weer op te laden.

Plug-inhybride

Heeft de Q5 eenmaal verleid met het lijnenspel en de ruimte, dan is het de techniek die de doorslag moet geven. Om ervoor te zorgen dat de Q5-rijder de dagelijkse routine niet hoeft aan te passen, beschikt de "50 TFSI e" over zowel een benzine- als een elektromotor. Het voordeel hiervan is, dat deze (half) elektrische auto blijft rijden als de bestuurder vergeet op te laden. Bovendien is deze opzet minder kostbaar dan een volledig elektrische auto, terwijl het verbruik een stuk lager ligt dan dat van een conventionele auto met alleen een verbrandingsmotor.

De bestuurder is vrij om te kiezen hoe de energie wordt verdeeld. De eerste optie is om zo lang mogelijk elektrisch te rijden, waarna de benzinemotor het overneemt. Optie twee is om beide energiebronnen zoveel mogelijk te combineren voor een maximaal bereik en een minimaal gemiddeld verbruik. Als derde mogelijkheid kan de benzinemotor voorrang krijgen om later elektrisch te kunnen rijden. Het beste is echter om te kiezen voor de automatische stand en de bestemming in te geven in het navigatiesysteem. Dan kan de computer bepalen wanneer welke energiebron het meest efficiënt kan worden ingezet.

Hiermee is de Q5 slimmer dan diverse andere plug-inhybrides. Bovendien heeft de Q5 nog een slim hulpmiddel. Iedere hybride en elektrische auto kan bewegingsenergie omzetten in elektriciteit tijdens het remmen of uitrollen. De Q5 behoort tot de auto's die aan de hand van omgevingsfactoren kan bepalen hoeveel energie het beste kan worden teruggewonnen (meer inhouden is meer terugwinnen) of wanneer het slimmer is om uit te rollen (zonder energie terug te winnen). In de praktijk werkt dit perfect en geeft het zoveel vertrouwen, dat de bestuurder nog nauwelijks zelf remt omdat de elektronica dat doet.

Het is echter belangrijk om goed te onthouden wanneer welke modus is geselecteerd! Als de bestuurder namelijk kiest voor de dynamische, economische of andere stand, is het gedaan met alle hulpmiddellen. Wie dan ten onrechte ervan uitgaat dat de Q5 zelf wel zal remmen kan in gevaarlijke situaties terecht komen! Zelfs bij het parkeren is het gedrag van de auto afhankelijk van de gekozen modus. Wanneer elektrisch wordt gereden, schakelt de motor vanzelf uit bij het verlaten van het voertuig. Bij het verlaten van de auto met draaiende verbrandingsmotor blijft deze ook draaien.

Prestaties en verbruik

Wanneer wordt gereden in de geheel elektrische stand gedraagt de Q5 TFSI e zich heel anders dan andere plug-inhybrides. Die benaderen het karakter van een volledig elektrische auto. Ze zijn venijnig snel, houden hevig in bij het loslaten van het gaspedaal en tonen ultieme souplesse in de stad. De Q5 daarentegen probeert altijd het vertrouwde karakter van een auto met benzinemotor te imiteren. Dat is vreemd voor wie gewend is aan elektrisch rijden, maar kan precies het beoogde drempelverlagende effect hebben voor anderen.

Omdat de Q5 zich in de elektrische modus gedraagt als een auto met benzinemotor, is nauwelijks merkbaar wanneer de verbrandingsmotor de aandrijving overneemt. Bij andere plug-inhybrides voelt dit moment als een groot verlies, terwijl de Q5 altijd grofweg hetzelfde karakter behoudt.

Alleen wanneer wordt gekozen voor de dynamische modus, tonen de beide krachtbronnen hun spierballen. Dankzij een gecombineerd vermogen van 299 pk / 450 Nm zijn de prestaties ruimschoots voldoende, maar uitgesproken snel of dynamisch is deze Q5 nooit. De nadruk ligt op het gebruik op de lange afstand, waar de beide motoren zorgen voor rust en comfort.

Bij het gebruik als elektrische auto kon in de praktijk steeds een kleine 50 km worden afgelegd op een volle batterij (verbruik +/- 22 kWh / 100 km). Wie vergeet te laden en de Q5 gebruikt als traditionele hybride kan rekenen op een praktijkverbruik van ongeveer 1 op 16. Opladen kan aan een publiek laadpunt en duurt 2.5 uur. Als alternatief kan thuis worden opgeladen, dat vergt zo'n 6 uur.

Weggedrag

Omdat een plug-inhybride een veel kleinere batterij heeft dan een volledig elektrische auto, is het gewicht ervan ook lager. De "50 TFSI e" is zo'n 250 kg zwaarder dan een vergelijkbare uitvoering van de Q5. In de praktijk is het weggedrag daarom vrijwel gelijk.

Toch heeft de testauto een uitgesproken karakter dankzij de optionele luchtvering ("Adaptive Air Suspension"). Hiermee heeft de elektronica meer invloed op het karakter van de auto dan met een standaard onderstel. Dit wordt niet zozeer gebruikt om de bestuurder de keuze te geven tussen een uitgesproken hard of zacht onderstel, maar juist om de invloed van externe factoren zoveel mogelijk te beperken. De enige uitzondering hierop is de off-road modus, waarbij de bodemvrijheid tijdelijk wordt vergroot. In alle andere gevallen geldt dat de Q5 ongeacht de ondergrond of weersomstandigheden volop rust en vertrouwen geeft.

Conclusie

Hoe verlaagt de "Audi Q5 50 TFSI e" de drempel tot elektrisch rijden? Door te doen waar Audi goed in is: bestaande techniek verfijnen en die te verpakken in een strakgelijnd koetswerk. De basis wordt gevormd door plug-inhybride-techniek. Dit is voordeliger dan een volledig elektrische auto en neemt de angst voor een beperkte actieradius weg. Tegelijkertijd is het verbruik lager dan van een conventionele auto, terwijl de prestaties en het comfort beter zijn.

Met deze techniek is Audi zeker niet uniek. Met de invulling ervan juist wel en daarin zit de verfijning. Met slimme sensoren en koppeling met het navigatiesysteem is het nog makkelijker om optimaal gebruik te maken van de hybride-techniek. Daarbij gedraagt de "50 TFSI e" zich zoveel mogelijk als een conventionele auto.

Zoals altijd bij Audi maakt de strakke vormgeving het geheel nog aantrekkelijker en ook dat verlaagt de drempel tot (half) elektrisch rijden.

plus Ruim en praktisch

Vlot, stil en zuinig

Prima rijeigenschappen min Slechts 1 USB-aansluiting

Alleen compleet met (kostbare) opties

Onhandige bediening infotainment-systeem

