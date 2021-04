Audi start verkoop Q4 e-tron

22 april 2021 | Audi start de verkoop van de elektrische Q4 e-tron. Volgens de fabrikant combineert de Q4 e-tron het formaat van een Audi Q3 met de binnenruimte van een Q7. Het gedigitaliseerde interieur maakt de bediening eenvoudig en dankzij 100% connectiviteit zijn veel online diensten en functies beschikbaar.

De Audi Q4 e-tron is op Audi.nl volledig naar eigen wens samen te stellen. Vier zogenaamde "Edition"s vormen daarbij het startpunt. De Q4 e-tron is er als Launch Edition, Launch Edition Advanced, Launch Edition Advanced Plus en Launch Edition S Competition.

Tevens is er keuze uit twee accupakketten. De Q4 35 e-tron beschikt overhet 52 kWh accupakket, de Q4 40 e-tron wordt geleverd met de 77 kWh variant. Afhankelijk van de gekozen batterij heeft de Q4 e-tron een theoretische actieradius tot 511 km. Elke Q4 e-tron is geschikt voor snelladen (100 of 125 kW).

De Audi Q4 e-tron is per direct te bestellen en te configureren. De vanafprijs voor de Q4 35 e-tron Launch Edition bedraagt € 48.295. Full operational leasen kan vanaf € 574 per maand. De Audi Q4 40 e-tron Launch Edition is er vanaf € 52.815 (lease vanaf € 599 per maand). Voor zakelijke rijders geldt een gunstig bijtellingstarief van 12% over de eerste € 40.000 van de catalogusprijs. De Audi Q4 50 e-tron met electric quattro is over enkele weken te bestellen. Later dit jaar volgen tevens de Audi Q4 e-tron Sportback-uitvoeringen.

