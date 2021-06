Audi prijst Q4 Sportback

24 juni 2021 | Na de Audi Q4 e-tron is nu ook de elektrische Q4 Sportback e-tron te bestellen bij de dealers. De Q4 Sportback 35 e-tron is er als Launch edition vanaf 50.345 euro. Het topmodel, de Q4 Sportback 50 e-tron quattro, wordt standaard geleverd als Launch edition Advanced. Eind juli 2021 breidt Audi de Q4 Sportback-range uit met de 40 e-tron, met een bereik van ruim 500 kilometer. Eind september 2021 arriveren de eerste Sportbacks bij de dealers.

Dé blikvanger is de aflopende daklijn, die uitmondt in een relatief laag geplaatste spoiler die de achterruit optisch in tweeën deelt. Behalve onderscheidend is de lijnvoering ook functioneel: de luchtweerstandswaarde (cW) bedraagt slechts 0,26. Daarmee is de Q4 Sportback e-tron nog net iets gestroomlijnder dan de Q4 e-tron.

De Q4 Sportback 35 e-tron beschikt over een 125 kW / 170 pk sterke elektromotor in combinatie met een 52 kWh-accupakket. De Q4 Sportback 50 e-tron quattro heeft een accupakket met een capaciteit van 77 kWh. Ook heeft hij op elke as een eigen elektromotor en daarmee quattro vierwielaandrijving. Het systeemvermogen van 220 kW / 299 pk vertaalt zich onder meer in een acceleratie van 0-100 km/u in 6,2 seconden. Afhankelijk van het gekozen accupakket en de aandrijflijn heeft de Q4 Sportback e-tron een theoretische actieradius van meer dan 500 kilometer. Alle uitvoeringen zijn geschikt voor snelladen (110 of 125 kW).

De Audi Q4 Sportback 35 en 40 e-tron zijn er in vier Launch editions (Launch edition, Launch edition Advanced, Launch edition Advanced Plus en Launch edition S Competition). Als Q4 Sportback 50 e-tron quattro krijgt hij standaard de Launch edition Advanced-uitrusting mee.

De Audi Q4 Sportback 35 e-tron Launch edition staat vanaf eind september 2021 bij de Nederlandse dealers en is per direct te configureren en te bestellen vanaf € 50.345. Prijzen van de Q4 Sportback 50 e-tron quattro (Launch edition Advanced) beginnen bij € 66.865. Vanaf eind juli is ook de Audi Q4 Sportback 40 e-tron te bestellen in combinatie met een 77 kWh accupakket, vanaf € 54.865.

