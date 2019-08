Audi Q3 Sportback nu te bestellen

23 augustus 2019 | De prijzen en specificaties van de eerste uitvoeringen van de Audi Q3 Sportback zijn bekend. De nieuwe compacte cross-over van Audi belooft de krachtige uitstraling en het gebruiksgemak van een SUV plus de sportieve uitstraling en wendbaarheid van een coupé. Hij is leverbaar vanaf medio oktober 2019 en komt ook als speciale Edition One.

De Audi Q3 Sportback onderscheidt zich door zijn sportieve design; het resultaat van de lage daklijn, gespierde carrosserie en extra grote Singleframe-grille waarmee het model onmiskenbaar zijn verwantschap met zijn Q-familieleden onderstreept. De Q3 Sportback is 16 mm langer en 29 mm lager dan de gewone Q3. De vijfzitter heeft een wielbasis van 2.680 mm. De uitstraling van de SUV-coupé wordt bereikt door de schuine D-stijlen, lage schouderlijn, de brede diffusor en forse wielkasten.

De achterbank belooft plek aan drie personen en is standaard over 130 millimeter naar voren en achteren te verschuiven. De in drie delen gescheiden rugleuningen zijn in zeven standen instelbaar. De bagageruimte heeft een inhoud van 530 tot 1.400 liter. De achterklep is optioneel ook elektrisch en met de voet te bedienen.

De Q3 Sportback is leverbaar met de nieuwste infotainmentgeneratie, rechtstreeks afkomstig uit het topsegment. Een 10,25 inch digitaal instrumentenpaneel is standaard. Optioneel is er de 'Audi virtual cockpit plus', ofwel een geheel naar wens in te stellen 12,3 inch HD-scherm waarop alle informatie wordt getoond. Het MMI navigatie plus met MMI touch heeft een 10,1 inch groot touchscreen en Audi Connect biedt toegang tot een aantal online toepassingen en diensten.

Standaard is de nieuwkomer voorzien van progressive steering: naarmate de stuuruitslag toeneemt, wordt de overbrengingsverhouding directer. De dynamische eigenschappen worden extra versterkt door het sportonderstel dat zonder meerprijs kan worden gekozen. Adaptieve dempercontrole is eveneens te verkrijgen. Met Audi drive select is het karakter van de Q3 Sportback actief aan te passen aan de rijsituatie, de wegconditie en de persoonlijke voorkeuren. De keuze bestaat uit Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual en Offroad.

Bij de marktintroductie medio oktober 2019 is de Q3 Sportback leverbaar met twee motoren. De Q3 Sportback 45 TFSI Quattro (gecombineerd brandstofverbruik in l/100 km: 7,7 - 7,3; gecombineerde CO2-uitstoot in g/km: 174 - 166) is voorzien van de 168 kW / 230 pk sterke 2.0 TFSI-benzinemotor. De 2.0 TDI dieselmotor van de Audi Q3 Sportback 35 TDI (gecombineerd brandstofverbruik in l/100 km: 4,9 - 4,7; gecombineerde CO2-uitstoot in g/km: 129 - 123) levert 110 kW / 150 pk.

Het gamma wordt op korte termijn uitgebreid met een 35 TFSI, een 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TFSI mild hybrid met cylinder-on-demand technologie. Het 48 Volt-systeem van deze Q3 Sportback 35 TFSI MHEV bestaat uit een lithium-ion accu en een startmotor/generator. Bij remacties kan het systeem tot 12 kW aan energie terugwinnen. De mild-hybride techniek zorgt er ook voor dat de Q3 Sportback 35 TFSI MHEV over een lange afstand kan 'zeilen' (uitrollen) met losgekoppelde aandrijflijn. Later volgt ook nog een 140 kW/190 pk sterke Q3 Sportback 40 TDI quattro. Alle motoriseringen zijn standaard gekoppeld aan de automatische zeventraps S-Tronic transmissie.

De Q3 Sportback is leverbaar in drie verschillende Pro Lines. Speciaal ter gelegenheid van de introductie is er ook een unieke Edition One. De nieuwe SUV-coupé is daarnaast geheel naar persoonlijke smaak te personaliseren.

De Pro Line biedt standaard onder meer voorzien van de Audi Virtual Cockpit, een elektrisch te bedienen achterklep, Audi Connect, cruise control en 17-inch lichtmetalen velgen. De Pro Line business biedt boven de Pro Line onder meer MMI Navigatie Plus, Audi Sound, 18-inch Y-spaaks lichtmetalen velgen en Full LED verlichting met dynamische knipperlichten achter. De Pro Line S is gebaseerd op de Pro Line business en heeft een extra sportief S Line in- en exterieur. Het meubilair is bekleed met fraai leder en stof. Zijn 18-inch wielen hebben een 5-spaaks V design.

De Edition One is een exclusieve uitvoering die tijdelijk leverbaar is. Hij wordt alleen geleverd in in Mythoszwart metallic en heeft het S-Line in- en exterieur. Deze Q3 Sportback is helemaal in zwart afgewerkt, tot aan de Audi ringen toe. Het interieur van deze speciale edition one is voorzien van een zwarte dakhemel en met leder afgewerkte sportstoelen. De matrix LED-koplampen, de dynamische richtingaanwijzers achter en de 20-inch 5-dubbelspaaks velgen maken deze unieke Q3 Sportback af.

De Q3 Sportback arriveert medio oktober 2019 in Nederland. Hij is in eerste instantie te bestellen als 35TDI of 45 TFSI Quattro. De prijzen en specificaties van de 35 TFSI MHEV en de 40 TDI Quattro worden in aanloop naar hun introductie bekend gemaakt. De vanafprijzen van de nu te configureren en bestellen uitvoeringen zijn: