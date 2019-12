Audi Q3 Sportback nu ook als 35 TFSI

9 december 2019 | Audi heeft de Q3 Sportback-serie aan de onderkant uitgebreid met een nieuw instapmodel. De Audi Q3 Sportback 35 TFSI S tronic maakt de compacte cross-over voor een breder publiek bereikbaarder met een prijs vanaf 50.860 euro en is op Audi.nl inmiddels te configureren.

Met de Q3 Sportback introduceerde Audi enkele maanden geleden een cross-over op basis van de nieuwe Audi Q3. De Sportback combineert de functionele eigenschappen en het gebruiksgemak van de Q3 met de uitstraling van een coupé. De achterbank met plaats voor drie volwassenen is over een lengte van 13 centimeter te verschuiven. De bagageruimte met variabele laadvloer heeft een inhoud die varieert van 530-1.400 liter.

Wat aandrijving betreft was de Audi Q3 Sportback in eerste instantie leverbaar als 45 TFSI quattro (benzine) en twee dieselvarianten: de 35 TDI en 40 TDI. Inmiddels zijn ook de eerste details van het topmodel bekend, de 294 kW / 400 pk sterke RS Q3 Sportback, en nu volgt tevens de nieuwe instapper: de Q3 Sportback 35 TFSI, waarmee de compacte SUV-coupé voor een grotere groep kopers bereikbaar wordt.

Onderhuids is de Audi Q3 Sportback 35 TFSI voorzien van een 1.5 TFSI benzinemotor met 110 kW / 150 pk. Het lage gemiddelde verbruik (5,7-6,0 l/100 km; CO2: 130-137 g/km) komt mede op het conto van Cylinder on Demand-technologie (COD, cilinderuitschakeling). De 1.5 TFSI is standaard gekoppeld aan een 7-traps S-Tronic automaat met dubbele koppeling, die de aandrijfkracht naar de voorwielen dirigeert.

De Q3 Sportback 35 TFSI is per direct leverbaar vanaf € 50.860, en is er met een keuze uit drie uitvoeringen: Pro Line, de luxe Pro Line Business en de extra sportieve Pro Line S. Alle uitvoeringen zijn op Audi.nl inmiddels te configureren.