Audi start productie e-tron GT

9 december 2020 | In de Böllinger Höfe-fabriek in het Duitse Neckarsulm is Audi gestart met de productie van de volledig elektrische Audi e-tron GT. Met 100 procent ecologische elektriciteit en warmte uit regeneratieve bronnen vindt de productie per saldo plaats op een CO2-neutrale manier. Bij de grondstofbesparende productie maakt Audi gebruik van gesloten processen voor de toepassing van aluminium en polymeer. Voor het eerst werd met de e-tron GT, die begin volgend jaar zijn wereldpremière beleeft, bovendien een nieuw Audi-model ontwikkeld zonder dat er fysieke prototypen werden gebouwd.

In de Böllinger Höfe-fabriek wordt sinds 2014 de Audi R8 gebouwd. De ambachtelijke productiefaciliteit voor sportwagens, die deel uitmaakt van de Audi-fabriek in Neckarsulm, werd vanaf 2019 uitgebreid, gemoderniseerd en voorzien van nieuwe machines voor de productie van de e-tron GT. In deze productielocatie worden de twee krachtigste en snelste Audi-modellen aller tijden geproduceerd. "De productie van twee technisch volledig verschillende auto's op één montagelijn is uniek binnen de Volkswagen Groep", aldus Wolfgang Schanz, hoofd productie. "Met de integratie van de volledig elektrische vierdeurs coupé is onze kleine productielocatie Audi Böllinger Höfe omgevormd tot een uiterst flexibele, hightech productiefaciliteit die toch zijn ambachtelijke karakter heeft behouden."

Het productieproces bij Audi Böllinger Höfe is net zo uniek als de auto zelf. Geen enkele Audi is ooit zo snel klaargestoomd voor serieproductie als de Audi e-tron GT. De fabriek in Neckarsulm was al een focusfabriek voor plug-in hybriden, met het hoogste percentage geëlektrificeerde modellen bij Audi in de vorm van de plug-in en mild-hybrideversies van de A6, A7 en A8. "Met de Audi e-tron GT lanceren we de eerste volledig elektrische auto van ons merk die in een Duitse fabriek wordt gebouwd en daarmee zetten we opnieuw een grote stap," aldus fabrieksmanager Helmut Stettner.

Niet alleen het aandrijfconcept van de nieuwe Gran Turismo is duurzaam; het gehele productieproces in de Böllinger Höfe-fabriek is per saldo CO2-neutraal. Sinds begin dit jaar wordt er uitsluitend gebruikgemaakt van ecologische elektriciteit. Een met biogas gestookte warmtekrachtcentrale levert de warmte die nodig is voor de productie. Audi maakt gebruik van CO2-kredieten van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten om de uitstoot te compenseren die momenteel niet kan worden vermeden. "In navolging van de fabrieken in Brussel en het Hongaarse GyÅ'r is Böllinger Höfe nu de eerste Audi-productiefaciliteit in Duitsland waar de productie per saldo CO2-neutraal is. Dit is een belangrijke stap op weg naar een CO2-neutrale productie in al onze vestigingen per 2025," verklaart Peter Kössler, lid van de Raad van Bestuur van Audi AG en verantwoordelijk voor productie en logistiek.

Op weg naar het realiseren van een CO2-neutrale productie hanteert Audi een consistente aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de gehele waardeketen. De logistiek is dus net zo belangrijk als de autoproductie zelf. Al het spoorverkeer op het fabrieksterrein in Neckarsulm is klimaatneutraal. Voor het rangeren tussen het trailerterrein en het fabrieksterrein worden verschillende locomotieven met CNG-techniek (gecomprimeerd aardgas) of een elektrische aandrijflijn gebruikt. Op initiatief van Audi-experts maakt een belangrijke transporteur ook gebruik van vrachtwagens op biomethaan voor het vervoer van auto's over de weg. Twee vrachtwagens die rijden op LNG (liquefied natural gas, oftewel vloeibaar aardgas) worden bovendien al gebruikt om onderdelen over langere afstanden af te leveren op de locatie, en eind dit jaar wordt het wagenpark verder uitgebreid. Elke vrachtwagen vermindert de uitstoot van CO2 met maximaal 20 procent en de emissie van stikstofoxiden met ongeveer 85 procent in vergelijking met conventionele dieselvrachtwagens.

Ook conserveert Audi voor de productie van de e-tron GT belangrijke grondstoffen en worden er op locatie grondstoffen gerecycled. Het beste voorbeeld hiervan is de 'Aluminium Closed Loop'. Dit is een gesloten recyclingketen voor aluminiumresten die in de perserij van de fabriek in Neckarsulm worden gebruikt, zoals bij de productie van het zijwandframe voor de Audi e-tron GT. Dit frame heeft een extreme trekdiepte van 35 centimeter tussen het hoogste en het laagste punt en creëert de forse schouders boven de wielkasten, de kenmerkende quattro-accenten van de e-tron GT. Dankzij de Aluminium Closed Loop wordt in de fabriek elk jaar enkele duizenden tonnen CO2 bespaard door restanten van aluminiumplaten terug te sturen naar de leverancier, waar ze worden gerecycled en uiteindelijk bij Audi worden hergebruikt.

Maar het ecologische denken houdt niet op bij aluminium alleen. Het motto voor de recycling van polymeren is 'het oude in het nieuwe veranderen'. Op dit moment wordt bij een proefproject polymeerafval uit de assemblage van A6 en A7 verzameld, gesorteerd, in stukjes gesneden en vervolgens verwerkt tot speciale vezels. Deze filamenten worden vervolgens gebruikt in de 3D-printers voor het productieproces.

De gesloten processen zijn niet de enige manieren om grondstoffen te conserveren. De e-tron GT is de eerste Audi waarvoor in het ontwikkelingsproces geen fysieke prototypen gebouwd hoefden te worden. Alle assemblageprocessen werden virtueel getest met behulp van in eigen huis ontwikkelde software en virtual reality-toepassingen en worden nu met succes toegepast in de serieproductie. Een deel van de speciale containers die worden gebruikt voor het transport van kwetsbare onderdelen, werd ook zonder prototypen ontwikkeld met behulp van de nieuwe virtuele methode.

