Audi introduceert e-tron GT Competition

Een Bang & Olufsen sound system is standaard bij de GT Competition. Dankzij een lichtpakket plus met ambient lighting is de lichtkleur aan te passen aan de muziek. Daarbij zijn de sportstoelen voorin elektrisch verstelbaar. Voor de bestuurdersstoel is ook een geheugenfunctie inbegrepen. Adaptieve luchtvering maakt het mogelijk om te kiezen voor een sportieve onderstelafstemming of juist meer comfort. Voor de veiligheid is het assistentiepakket Tour standaard. Inbegrepen zijn adaptieve cruise control, afslag- en uitwijkassistent, emergency assist en de vooruitziende efficiency-assistent. Ook de file assistent en active lane assist dragen bij aan veilig rijden.

Met een systeemvermogen van 350 kW / 476 pk en quattro vierwielaandrijving is de Audi e-tron GT Competition goed voor zijn prestaties. De 83,7 kWh accu verleent de Gran Turismo een theoretische actieradius van 492 kilometer (WLTP). Dankzij de 800 Volt-technologie duurt het opladen van 5-80% bij een snellaadpunt onder ideale omstandigheden 22,5 minuten.

De Audi e-tron GT Competition staat in de prijslijst voor € 112.905. De reguliere e-tron GT is er vanaf € 110.915.