Audi e-tron GT krijgt designpakket

Het Designpakket bicolor Audi exclusive staat voor scherpe contrasten, mede dankzij de tweekleurige sierstiksels voor de lederdelen en uitstroomopeningen. De basistint zwart van het interieur is daarbij te combineren met één van deze vier uitgesproken kleuren: Alaskablauw, Calendulageel, Iguanagroen of Karmesinrood.

Het uitgangspunt van het Designpakket bicolor Audi exclusive is de fijnnappa-lederen bekleding van de stoelen (middenbaan en hoofdsteunen), de middenconsole en de armleuningen in de portieren. Deze bekleding is afgewerkt met stiksels in de gekozen tint. Dé blikvanger is de kleurrijke 'band' die de stoelen omvat: van zitting via rugleuning tot hoofdsteun. Ook de middenconsole is in (contrast)kleur gevangen en de gekozen tint komt tevens terug in de afwerking van de ventilatieroosters, de gordels, het sportstuur (met 12-uur markering en stiksels) en de vloermatten.

Gerecyclede PET-flessen

De scherpe contrasten gaan samen met subtiele details. Zo zijn de portieren afgewerkt met Dinamica-microvezel (zwart) inclusief Audi exclusive-badge. Dinamica wordt vervaardigd uit gerecyclede materialen als PET-flessen. Dankzij Alcantara-bekleding biedt het aan de onderzijde afgeplatte sportstuur maximale grip.

Het Designpakket bicolor is leverbaar voor € 9.218. Het is uitsluitend te bestellen in combinatie met Sportstoelen pro voorin en interieurelementen boven/onder in fijnnappaleder/Dinamica microvezel. Naast dit nieuwe Design pakket bicolor biedt Audi exclusive andere mogelijkheden om een Audi verder op smaak te brengen met exterieurkleuren en interieurpersonalisering.