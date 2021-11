Audi e-tron GT wint Gouden Stuurwiel

10 november 2021 | De Audi e-tron GT is verkozen tot mooiste auto van het jaar en won die onderscheiding tijdens de Duitse Gouden Stuurwiel-verkiezing. Uit een totaal deelnemersveld van zeventig auto's kozen lezers van het magazine Auto Bild en de krant Bild am Sonntag de elektrische gran turismo van Audi tot winnaar in de categorie 'Mooiste auto van het Jaar'.

Het Gouden Stuurwiel is niet alleen één van de meest prestigieuze autoverkiezingen van Duitsland, maar ook de oudste. De award werd voor het eerst uitgereikt in 1976. Zeventig nieuwe auto's streden dit jaar in twaalf categorieën om een Gouden Stuurwiel, en werden beoordeeld door een vakjury. De onderscheiding voor de mooiste auto van het jaar was echter een categorie-overstijgende verkiezing, waarbij lezers rechtstreeks hun stem konden uitbrengen. Daarmee is het een echte publieksprijs.

De e-tron GT kan worden gezien als pionier voor de elektrische toekomst van Audi, omdat de onderneming vanaf 2026 alleen nog nieuwe modellen met elektrische aandrijfsystemen ontwikkelt. Sinds zijn introductie sleepte de Audi e-tron GT al vele prijzen in de wacht. Een voorbeeld is de 2021 Autonis-award voor beste design-innovatie in de luxeklasse, uitgereikt door het befaamde Duitse automagazine auto motor und sport. De Duitse Auto van het Jaar 2022-titel ging in de categorie voor luxe auto's eveneens naar de e-tron GT.

Tijdens de prijsuitreiking van de 45e editie van de Gouden Stuurwiel-verkiezing nam Audi CEO Markus Duesmann de felbegeerde award in ontvangst.

Audi RS e-tron GT nu te bestellen

18 februari 2021

Audi e-tron GT eerst als Limited Edition

12 februari 2021

Audi introduceert e-tron GT

9 februari 2021

Audi start productie e-tron GT

9 december 2020