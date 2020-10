Audi

Audi kondigt e-tron GT aan

8 oktober 2020 | Audi kondigt de e-tron GT aan. De Audi e-tron GT is de eerste volledig elektrische auto van het merk die in Duitsland wordt gebouwd. De productie van de Gran Turismo gaat eind 2020 van start in de Audi Böllinger Höfe-fabriek in Neckarsulm. De productiefaciliteit voor kleine series is voor deze nieuwe taak geüpgraded en omgebouwd. De tests van de werkprocedures aan de productielijn en de logistieke processen werden voor het eerst op virtuele wijze uitgevoerd, waarbij ook de planning met behulp van VR-technologie werd voltooid. De productie van de e-tron GT is opgezet zonder dat er fysieke prototypes werden gebouwd, een primeur bij Audi.

