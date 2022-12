Productie Audi Q8 e-tron start in Brussel

De fabriek in Brussel is binnen Audi pionier op het gebied van duurzame productie. In deze fabriek worden sinds 2018 elektrisch aangedreven e-tron modellen geproduceerd. De ervaring die Audi daarbij heeft opgedaan gebruikt het merk nu om de productie van accupakketten in Ingolstadt op te voeren. De productiefaciliteit voor batterijen in Brussel speelt een toekomstwijzende rol voor het gehele concern.

Met het '360factory'-programma richt Audi zich op de productie van de toekomst. Onder het motto 'duurzaamheid in actie' investeert Audi daarbij in economisch, ecologisch én sociaal opzicht in bestaande fabrieken. Zo vermindert Audi de druk op grondstoffen en versnelt het de transformatie van het bedrijf.

Audi levert de Q8-tron gecertificeerd klimaatneutraal af aan klanten in Europa en de VS. In het kader van het milieuprogramma Mission:Zero zijn alle Audi productiefaciliteiten vanaf 2025 CO2-neutraal. De fabriek in Brussel, die door werkgeversorganisatie Agoria werd uitgeroepen tot 'Factory of the Future', is sinds 2018 de eerste wereldwijd gecertificeerde CO2-neutrale productiefaciliteit voor massaproductie in het premium segment auto's. 'Audi Brussels' stapte al in 2012 over op groene stroom. Zo werd op de fabrieksdaken één van de grootste zonne-energiesystemen (107.000 m2) van de regio geïnstalleerd. Daarmee wordt ieder jaar zo'n 9.000 MWh aan duurzame energie opgewekt. Om een idee te geven: hiermee zijn 90.000 Q8 e-tron modellen te laden en wordt de CO2-uitstoot met 1.881 ton verminderd. Daarbij verplicht Audi leveranciers van batterijcellen om bij de productie gebruik te maken van energie uit hernieuwbare bronnen. Tevens worden de elektromotoren voor de Q8 e-tron sinds afgelopen mei via het spoor aangevoerd vanuit Hongarije. Deze groene vrachtlijn (1.300 km) zorgt jaarlijks voor een CO2-besparing van circa 2.600 ton.

Audi is sinds 2007 eigenaar van de fabriek in Brussel. In eerste instantie werd hier de Audi A1 geproduceerd. In 2018 ging de Audi e-tron er in productie. Alleen al in 2021 rolden in Brussel 43.866 elektrisch aangedreven Audi-modellen van de band. Vanaf de tweede helft van 2023 wordt de Audi Q4 e-tron ook in Brussel geproduceerd.