Audi e-tron

Audi Q8 e-tron nu bij de dealer

23 februari 2023 - De vernieuwde, elektrisch aangedreven Audi Q8 e-tron is vanaf nu te zien en te beleven bij de Nederlandse Audi-dealers. Klanten kunnen kiezen voor de SUV of de Sportback. Beide zijn er met een keuze uit drie uitrustingsniveaus. Zowel de 50- als 55-uitvoeringen hebben een grotere accucapaciteit en daarmee een grotere actieradius dan voorheen. De Audi Q8 50 e-tron is leverbaar vanaf 71.385 euro.