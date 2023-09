Audi introduceert Q8 55 e-tron Editions

De Audi Q8 55 e-tron Advanced edition Plus en Q8 55 e-tron S edition Competition beschikken beide over een aandrijflijn met een systeemvermogen van 300 kW / 408 pk en een 106 kWh accupakket dat goed is voor een theoretische actieradius van maximaal 578 kilometer voor de SUV en zelfs 595 kilometer voor de Sportback met zijn vloeiende, coupé-design. De in beperkte oplage beschikbare modellen zijn geschikt voor snelladen met een snelheid tot 170 kW.

Advanced Edition Plus

De Audi Q8 55 e-tron Advanced edition Plus onderscheidt zich standaard onder meer door een glazen panoramadak. Ook inbegrepen zijn LED-koplampen en 19 inch aero-velgen. Tevens: MMI navigatie plus, Audi connect diensten, volautomatische airconditioning, elektrische stoelverstelling en -verwarming en ambienteverlichting. De Q8 55 e-tron Advanced edition Plus is er als SUV vanaf € 83.585 en als Sportback vanaf € 85.985.

S Edition Competition

De Audi Q8 55 e-tron S edition Competition combineert alle elementen van de Q8 55 e-tron Advanced edition Plus inclusief het glazen panoramadak met de sportieve tint van S line designaccenten, het optiekpakket zwart en privacy glass. Dankzij het S line interieur kunnen inzittenden in een sportieve ambiance genieten van alle luxe. De Audi Q8 55 e-tron S edition Competition is er als SUV vanaf € 89.085 en als Sportback vanaf € 91.485.