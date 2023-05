Audi SQ8 e-tron nu te bestellen

Op zoek naar een Audi e-tron 55 Quattro?

De SQ8 e-tron en SQ8 Sportback e-tron maken gebruik van drie elektromotoren: één voor de vooras en twee voor de achteras. Het totale vermogen bedraagt 370 kW (503 pk), tegenover een maximaal koppel 973 Nm. Daarmee is de SQ8 e-tron goed voor een sprint van 0-100 km/u in 4,5 seconden. De topsnelheid is begrensd tot 210 km/u. Standaard beschikken de SQ8 e-tron-modellen over Quattro vierwielaandrijving met elektrische torque vectoring.

Laden en actieradius

De Audi SQ8 e-tron-modellen hebben een 115 kWh accupakket. Daarmee is de SUV goed voor een theoretische actieradius van 489 kilometer, terwijl de SQ8 Sportback e-tron een theoretisch maximaal bereik van 509 kilometer heeft. Dankzij de 170 kW snellaadmogelijkheid is het forse accupakket onder ideale omstandigheden in circa 31 minuten van 10-80% op te laden. 10 minuten laden volstaat in theorie om het rijbereik met ruim 100 kilometer te verlengen.

Uitrusting

De Audi SQ8 e-tron heeft gegoten 20 inch lichtmetalen velgen, aluminium accenten en S-specifieke exterieurelementen, waaronder 23 mm bredere wielkasten en een S-specifieke voor- en achterbumper. Ook het interieur ademt sportiviteit met elektrisch verstelbare en verwarmde sportstoelen met S-logo, een multifunctioneel met leer bekleed sportstuur met schakelpaddles en decoratielijsten in mat geborsteld donker aluminium. Het interieur is bekleed met een combinatie van leer en het hightech materiaal dinamica.

Ook inbegrepen zijn een achteruitrijcamera, het ambiente lichtpakket, bedieningselementen in zwart glas-optiek met haptische feedback en aluminium afwerking, een opbergpakket en de verschuifbare en in hoogte verstelbare comfortmiddenarmsteun. In het Assistentiepakket Tour komen hoogwaardige rijassistentiesystemen als Adaptive Drive Assist, Adaptive Cruise Control, de fileassistent, active lane assist en meer samen.

De nieuwe Audi SQ8 e-tron en Audi SQ8 Sportback e-tron zijn nu naar eigen wens samen te stellen in de configurator. De SQ8 e-tron is leverbaar vanaf € 99.135, de SQ8 Sportback e-tron met zijn coupé-daklijn is er vanaf € 101.535.