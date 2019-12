Audi e-tron

Meer Audi's e-tron voor Nederland

4 december 2019 | De Audi e-tron 50 en 55 quattro zijn in Nederland een succes. Alle exemplaren van het nieuwe instapmodel, de e-tron 50 quattro, die afgelopen augustus debuteerde, zijn in amper twee maanden tijd verkocht. Reden voor Audi om extra e-trons naar Nederland te halen. Goed nieuws: ze zijn nog dit jaar te rijden, dus met 4 procent fiscale bijtelling, vanaf 280 euro netto per maand (afhankelijk van de inkomensklasse).

