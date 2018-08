Audi e-tron krijgt elektrohydraulisch remsysteem

8 augustus 2018 | De volledig elektrische Audi e-tron krijgt een elektrohydraulisch remsysteem. Er is een aantal aspecten dat bijdraagt aan de grote actieradius van de Audi e-tron: de capaciteit van zijn batterij (95 kWh), de lage luchtweerstand van zijn carrosserie (Cw-waarde van 0,28), het hittemanagement in de elektromotoren en het recuperatiesysteem.

Net als iedere andere elektrische auto kan de Audi e-tron in twee situaties energie terugwinnen: als de bestuurder het gas loslaat en als de bestuurder het rempedaal indrukt. In beide gevallen fungeren de elektromotoren als generatoren die kinetische energie omzetten in elektrische energie. Op de elektromotoren alleen remt de e-tron af met een kracht van 0,3 g, waarmee dat voldoende is voor zo'n negentig procent van alle remacties. Hierdoor is het vrijwel niet nodig om de remschijven aan te spreken.

Als die wel worden ingeschakeld en de vertraging groter wordt dan 0,3 g, dan wint de e-tron niet langer energie terug via alleen de elektromotoren, maar ook via de remmen. Bijvoorbeeld: als de bestuurder bij 100 km/h remt, dan kan de e-tron tot wel 300 Nm en 220 kW aan energie recupereren, wat meer dan zeventig procent van de gebruikte energie is. Geen ander productiemodel komt tot zo'n hoge waarde. De Audi e-tron komt zelfs in de buurt van Formule E-wagens, die in het seizoen 2018/2019 honderd procent van de gebruikte energie terugwinnen.

De bestuurder kan de mate van recuperatie zelf instellen. In de laagste stand rolt de e-tron zonder extra weerstand door als het gaspedaal wordt losgelaten. Er wordt in dat geval geen energie teruggewonnen. Op niveau 1 en 2 remt de e-tron respectievelijk licht en sterk af. Er wordt dan wél energie teruggewonnen en de bestuurder hoeft in de meeste gevallen de remschijven niet aan te spreken. Het is ook mogelijk om de automatische modus in te schakelen. De e-tron bepaalt dan zelf de mate van recuperatie, met behulp van efficiency assist.

Dat gebruikt informatie van de radarsensoren, de camera's, het navigatiesysteem en van andere Audi's (Car-to-X) om een beeld te krijgen van de route en de verkeerssituatie. De bestuurder krijgt via de Audi virtual cockpit en de optionele head-up display te zien op welke momenten het verstandig is om de voet van het gaspedaal te halen. Als het recuperatiesysteem in de automatische modus staat, bepaalt efficiency assist wanneer welk niveau van vertraging wordt gebruikt. Efficiency assist werkt ook samen met adaptive cruise assist. Dat past zich automatisch aan de geldende maximumsnelheid aan en remt af voor bochten en rotondes.

Audi is de eerste fabrikant die een geïntegreerd elektrohydraulisch remsysteem op een volledig elektrische productieauto toepast. Het geheel weegt maar 6 kilogram, waarmee het zo'n dertig procent lichter is dan een conventioneel remsysteem. De Audi e-tron is uitgerust met brake-by-wire. Het rempedaal staat dus niet mechanisch in verbinding met de remmen. Als de bestuurder het pedaal intrapt, dan bekijkt een computer met hoeveel kracht het wordt ingetrapt en berekent hij in milliseconden hoeveel remkracht er nodig is. Meestal is afremmen op de elektromotoren voldoende, maar als dat niet zo is, worden ook de conventionele remmen bijgeschakeld. De overgang tussen elektrisch en hydraulisch remmen is soepel en voor de bestuurder onmerkbaar. Een hydraulische zuiger onder het rempedaal simuleert het traditionele remgevoel. In het geval van een ABS-ingreep trilt het pedaal niet.

Het elektrohydraulische remsysteem van de e-tron bouwt heel precies en razendsnel druk op. Doordat het ongeveer twee keer zo snel is als een conventioneel systeem kan de ruimte tussen de remschijven en remblokken groter worden gemaakt. Hierdoor is er minder kans op frictie en de bijkomende hitte, wat ook weer bijdraagt aan een grotere actieradius. En aangezien het in de e-tron nauwelijks nodig is om de conventionele remmen te gebruiken, gaan de remblokken en remschijven veel langer mee. De Audi is uitgerust met een reinigingssysteem voor de remmen, dat ervoor zorgt dat ze vrij blijven van oxidatie. Het gebruikt periodiek de mechanische remmen, ook als het niet nodig is, om ervoor te zorgen dat ze in optimale conditie blijven.