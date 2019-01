Audi verandert e-tron in virtual reality-platform

Audi e-tron

8 januari 2019 | Op de Consumer Electronics Show (CES) 2019 in Las Vegas onthult Audi virtual reality voor op de achterbank. In de nabije toekomst kunnen passagiers films, computerspellen en andere interactieve content nog realistischer meemaken met behulp van VR-brillen. Het systeem reageert op de bewegingen van de auto. Als die een rechterbocht neemt, dan doen de achterpassagiers dat ook, in bijvoorbeeld een virtueel ruimteschip. Het doel van deze techniek is om passagiers vermaak te bieden in zelfrijdende auto's.