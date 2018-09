Audi start productie e-tron

3 september 2018 | Audi start in Brussel met de productie van de Audi e-tron. De allereerste volledig elektrische auto van het merk heeft een grote actieradius en kan bij een snellaadstation (150 kW) binnen dertig minuten worden opgeladen. Audi onthult de e-tron op 17 september in San Francisco.

De Audi e-tron is uitgerust met innovatieve technologieën, zoals virtuele buitenspiegels, en combineert de bekende Audi-kwaliteiten met technische 'Vorsprung' die veel verder gaat dan de auto alleen. De productieversie van het Audi e-tron prototype wordt de eerste auto op de markt die geschikt is voor laadstations met een capaciteit van 150 kW. Daarmee zijn de lithium-ion accu's van de elektrisch aangedreven SUV in slechts 30 minuten volledig te laden. Dan bedraagt de actieradius volgens de nieuwe, realistische WLTP-cyclus meer dan 400 km.

De fabriek van Audi in Brussel is de afgelopen twee jaar grondig verbouwd en ingrijpend gemoderniseerd voor de bouw van de elektrische e-tron. De faciliteit beschikt over de eerste gecertificeerde CO2-neutrale productielijn ter wereld in het premiumsegment. Audi Brussel compenseert alle uitstoot die vrijkomt tijdens het proces, vooral door gebruik te maken van duurzame energie, maar ook via het ondersteunen van milieuprojecten.

De carrosserieafdeling, spuiterij en assemblagelijn in Brussel zijn vernieuwd en er is een batterijfabriek opgezet. Een autonoom transportsysteem levert de batterijen 'just in time' en in de goede volgorde naar de assemblagehal. De medewerkers van Audi Brussel hebben in totaal meer dan 200.000 uur aan training gehad en zijn dus perfect voorbereid voor deze productiestart van de Audi e-tron.