Audi sluit elektrische auto aan op huis

13 juni 2018 | Audi trekt het concept van elektrische mobiliteit voorbij de auto alleen en gaat een op maat gemaakt laadsysteem voor thuis leveren. Daarvoor introduceert het merk binnenkort een thuislaadoplossing om de Audi e-tron te integreren in de huiselijke infrastructuur van de gebruiker. Intelligente interactie met de energiemanagementsystemen voor thuis maakt kostenefficiƫnt laden mogelijk, desgewenst met gebruikmaking van de energie van zonnepanelen.

Audi gaat voor de e-tron uiteenlopende thuislaadoplossingen aanbieden, aangezien daar het merendeel van de laadactiviteiten plaatsvindt. Het standaard, compacte laadsysteem van de Audi e-tron biedt de mogelijkheid om de auto op te laden bij maximaal 11 kW. Het optionele connect laadsysteem verdubbelt het laadvermogen tot 22 kW, waarbij de Audi e-tron wordt voorzien van een tweede, optionele lader. Het connect laadsysteem is tevens te koppelen aan de energievoorziening binnen het huis. Via het Wifi thuisnetwerk voorziet het laadsysteem in samenwerking met het home energy management system (HEMS) in intelligente laadfuncties.

"In lijn met onze premium kwaliteitsstandaarden gaan we met de e-tron een elektrische auto leveren die naadloos past in een intelligent, connected huis. Daarmee creëren we voor onze klanten echt een meerwaarde en bieden we hen maximaal laadgemak," aldus Fermin Soneira, hoofd Product Marketing bij Audi AG.

Met het connect laadsysteem en een geschikt HEMS kunnen e-tron-rijders gebruikmaken van variabele energietarieven om hun Audi e-tron op te laden. Dit systeem kan de batterij opladen op momenten waarop elektriciteit goedkoper is, terwijl het tegelijkertijd rekening houdt met individuele mobiliteitsvereisten, zoals de tijd van vertrek en de batterijstatus. Wanneer hun huis is voorzien van zonnepanelen, kunnen e-tron-rijders het laadproces optimaliseren door die zonne-energie te gebruiken om hun Audi e-tron mee op te laden. De elektrische SUV doet dat door zonnige momenten via de weersverwachting mee te nemen in de laadcyclus wanneer hij thuis is aangesloten op het energienet.

De intelligente laadfunctie beschermt tevens tegen mogelijke stroomuitval. Klanten laden altijd met de maximaal beschikbare capaciteit die het energienet thuis en de auto aan kunnen. Het laadsysteem kijkt daarbij ook naar de energiebehoeften van andere energiegebruikers in het huis, om overbelasting van het thuisnet en daarmee het doorslaan van stoppen te voorkomen.

In aanloop naar de marktintroductie van de Audi e-tron verschaft Audi Nederland meer specifieke informatie over de laadoplossingen en -mogelijkheden thuis en onderweg voor de Audi e-tron in ons land.