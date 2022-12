Audi Q8 e-tron nu te bestellen

Eind 2018 was de e-tron de eerste volledig elektrisch aangedreven Audi. Nu legt de Audi Q8 e-tron de lat hoger. Subtiele designwijzigingen verlenen zowel de SUV als de SUV coupé een modernere uitstraling. Tegelijkertijd zorgen ze voor een betere stroomlijn.

Dankzij het verbeterde accumanagementsysteem is de bruikbare accucapaciteit vergroot. De Q8 50 e-tron-modellen met 89 kWh accupakket zijn onder ideale omstandigheden met een snelheid van 150 kW te laden. De Q8 50 e-tron SUV heeft een theoretische actieradius van maximaal 488 km. De Sportback komt in theorie met een volledig geladen accu 501 km ver. Het 106 kWh accupakket in de Q8 55 e-tron-modellen is met 170 kW te laden. Dat duurt van 10-80% circa 31 minuten. De theoretische actieradius van de Q8 55 e-tron bedraagt 578 km (Sportback: 595 km).

De Q8 50 e-tron en Q8 55 e-tron hebben twee elektromotoren en een systeemvermogen van respectievelijk 250 kW en 300 kW. Alle versies hebben standaard electric Quattro vierwielaandrijving in combinatie met luchtvering met adaptieve schokdempers. Ook progressieve besturing is altijd inbegrepen.

Drie niveaus

Beide Q8 e-tron-modellen zijn er met keuze uit drie uitrustingsniveaus. De Q8 e-tron Edition beschikt standaard over onder meer metallic lak, 19 inch lichtmetalen velgen in aero-structuur, LED-koplampen, MMI navigatie plus, het Audi sound system, drie jaar Audi connect diensten, volautomatische airconditioning met twee klimaatzones, interieurvoorverwarming en -ventilatie en de Parkeerhulp Plus met 360-graden weergave.

De Q8 Advanced edition biedt meer luxe in de vorm van 20 inch lichtmetalen velgen, lederen bekleding, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, het lichtpakket met ambienteverlichting en het assistentiepakket 'Tour' met onder andere Adaptive Drive assist, Adaptive Cruise Control, file-assistent en active lane assist.

Met de S-Editions focussen de Q8 e-tron-modellen op sportiviteit. Dat wordt al op het eerste gezicht duidelijk dankzij de markante designelementen van het S-Line exterieur. Daarbij is het S-Line interieur met onder andere elektrisch verstelbare sportstoelen met S-Line-logo inbegrepen. De Q8 e-tron S-Line-uitvoeringen onderscheiden zich ook door bekleding in een combinatie van leder / dinamica met contraststiksels, aluminium decoratielijsten en een in zwart uitgevoerde dakhemel. Alle luxe van de Advanced editions is eveneens inbegrepen.

De Audi Q8 50 e-tron is er als Edition vanaf € 71.385 (Sportback: € 73.785). Als Advanced edition is hij leverbaar vanaf € 77.585 (Sportback € 79.985) en als S-Edition vanaf € 81.685 (Sportback € 84.085).