Audi Q8 e-tron aangepast voor modeljaar 2023

Door de auto 'Q8 e-tron' te noemen, benadrukt Audi de positie van het nieuwe topmodel binnen de lijn van elektrische SUV's en crossovers. Dankzij het vernieuwde design van de voor- en achterzijde zijn de Audi Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron direct herkenbaar als volledig elektrische auto's. De elektrische SUV is het eerste model dat is voorzien van Audi's nieuwe tweedimensionale logodesign van de vier ringen.

Drie aandrijflijnen

De Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron worden allebei aangeboden met drie verschillende aandrijflijnen en elektrische vierwielaandrijving. De Q8 50 e-tron en Q8 50 Sportback e-tron basisversies hebben twee motoren, die in boost-modus een vermogen van 250 kW en een koppel van 664 Nm leveren. De SUV heeft een theoretisch bereik van 491 kilometer (WLTP), de Sportback van 505 kilometer (WLTP).

De Q8 55 e-tron en Q8 55 Sportback e-tron hebben eveneens twee motoren, met 300 kW vermogen en 664 Nm aan koppel. De theoretische actieradius van de SUV bedraagt 582 kilometer (WLTP) en van de Sportback maximaal 600 kilometer (WLTP). Net als bij de Q8 50 e-tron is de topsnelheid begrensd op 200 km/u. De Audi SQ8 e-tron en SQ8 Sportback e-tron worden aangedreven door drie motoren, met een vermogen van 370 kW en een koppel van liefst 973 Nm. De actieradius van de S-uitvoeringen bedraagt 494 kilometer (SUV, WLTP) tot 513 kilometer (Sportback, WLTP). De top is begrensd tot 210 km/u.

Accucapaciteit en laadprestaties

De Audi Q8 e-tron beschikt over een accupakket met een nettocapaciteit van 89 kWh (bruto: 95 kWh), de Q8 55 e-tron en SQ8 e-tron hebben een batterij met een nettocapaciteit van 106 kWh (bruto: 114 kWh). Door het verbeterde accumanagementsysteem is de bruikbare capaciteit vergroot. Bij een snellaadstation bereikt de Q8 50 e-tron een maximum laadkracht van 150 kW, de Q8 55 e-tron en SQ8 e-tron hebben een laadvermogen van 170 kW. Het grotere accupakket kan onder ideale omstandigheden in ongeveer 31 minuten worden opgeladen van 10 tot 80 procent. Onder optimale omstandigheden betekent dit een actieradius van 420 kilometer (WLTP).

Aan een publieke laadpaal of wallbox kan de Q8 e-tron met een vermogen van 11 kW worden opgeladen. Optioneel biedt Audi een 22 kW boordlader aan.

Elektrische torque vectoring

De Audi Q8 e-tron heeft een verbeterde asynchroonmotor op de achteras. Als de motor niet wordt gebruikt, heeft hij minder energie nodig om trekkracht te genereren. Dit heeft een gunstig effect op het stroomverbruik en de actieradius. In de S-versie is de aandrijflijn - met drie elektromotoren - eveneens verfijnd. De vooras wordt aangedreven door een 124 kW sterke elektromotor. De achteras is gekoppeld aan twee elektromotoren, elk goed voor 98 kW, die beide de aandrijving van een achterwiel voor hun rekening nemen. In de SQ8 e-tron heeft de bestuurder een piekvermogen tot 370 kW tot zijn beschikking. In een fractie van een seconde kunnen de aandrijfkrachten door beide elektromotoren over allebei de achterwielen worden overgebracht.

De nieuwe Audi Q8 e-tron heeft standaard luchtvering met adaptieve schokdempers. Om de laterale dynamiek van de auto te optimaliseren, is de veerkarakteristiek verfijnd. De elektronische stabiliteitscontrole (ESC) staat nu een betere manoeuvreerbaarheid toe, met name in krappe bochten. Ook belooft de Q8 e-tron een duidelijk verbeterd stuurgedrag dankzij de aangepaste progressieve besturing.

Aerodynamica

Bij de Audi Q8 e-tron was de aerodynamica een prioriteit. In het geval van de Sportback heeft dit geresulteerd in een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24, ten opzichte van 0,26 bij het vorige model. De cw-waarde van de Q8 e-tron bedraagt nu 0,27 (voorheen 0,28). De wielspoilers aan de onderzijde van de carrosserie geleiden de luchtstroom beter rond de wielen.

Bij de SQ8 Sportback e-tron zijn alleen bij de achteras spoilers geplaatst. De Q8 e-tron is de eerste Audi waarbij het gebied rond de grille automatisch afdicht, naast de elektrische shutters die de luchttoevoer naar de radiateur sluiten. Hierdoor wordt de luchtstroom rond de voorzijde van de auto geoptimaliseerd en worden ongewenste verliezen tegengegaan.

Materialen uit recyclingprocessen

In Europa en de VS wordt de Audi Q8 e-tron gecertificeerd als CO2-neutraal. Bepaalde onderdelen maakt Audi van gerecyclede materialen, waardoor minder grondstoffen noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan in het interieur zijn de isolatie en vloerbekleding. De decoratieve inleg boven het instrumentendisplay - de 'tech layer' genaamd - is verkrijgbaar in een nieuw antracietkleurig materiaal dat deels is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Als onderdeel van het S line uitrustingspakket zijn de sportstoelen bekleed met synthetisch leer en de microvezelstof Dinamica. Dinamica is tot 45 procent gemaakt van gerecyclede PET-flessen, textiel en vezelresten.

De marktintroductie van de Audi Q8 e-tron en Audi Q8 Sportback e-tron staat gepland voor februari 2023. Later deze maand kunnen de nieuwe modellen al worden besteld. Prijzen worden tegen die tijd bekendgemaakt.