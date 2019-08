Audi maakt prijs e-tron 50 Quattro bekend

9 augustus 2019 | De Audi e-tron 50 quattro is vanaf vandaag te reserveren. Deze basis-uitvoering van de e-tron kost 71.900 euro. Net als zijn krachtigere broer, de e-tron 55 quattro, heeft deze nieuwe versie een elektromotor op de voor- en achteras. De 230 kW sterke SUV heeft een maximum koppel van 540 Nm en accelereert in 7,0 seconden van 0 naar 100 km/u. Met z'n 71 kWh sterke accu biedt hij een theoretisch bereik van meer dan 300 kilometer. De eerste exemplaren van de Audi e-tron 50 quattro komen als Launch editions naar Nederland.

De nieuwe Audi e-tron 50 quattro Launch edition is beschikbaar in maar liefst vier verschillende uitvoeringen met elk een individueel karakter. De Launch edition is onder meer voorzien van LED voor- en achterlichten, 20-inch lichtmetalen velgen, MMI navigatie plus, de Audi virtual cockpit, parkeerhulp plus (met 360 graden weergave), adaptive air suspension, metallic lak, elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, lichtpakket en automatisch dimmende buitenspiegels. De consumentenadviesprijs van de Launch edition bedraagt € 71.900.

De Launch edition Plus biedt boven de Launch edition onder meer stoelverwarming vóór, 'Twin' lederen bekleding, mono.pur afwerking in het interieur, Audi smartphone interface, panoramadak en assistentiepakket 'Tour' met 7 assistentiesystemen waaronder adaptive drive assist, adaptive cruise control en predictive efficiency assist. De consumentenadviesprijs van de Launch edition Plus bedraagt € 74.900.

De Launch edition Black heeft de uitrusting van de Launch edition Plus en biedt daarboven niet alleen het S-Line interieur, maar ook, uniek voor de Audi e-tron 50 quattro, het S line exterieur. Het zwarte, in leder en alcantara uitgevoerde interieur (inclusief zwarte dakhemel) past perfect bij het zwarte optiekpakket exterieur, de zwarte dakreling en het privacy glas. De consumentenadviesprijs van de Launch edition Black bedraagt € 78.900.

De Launch edition Vorsprung is luxueus afgewerkt met onder meer 'Valcona' lederen bekleding. Hij biedt boven de Launch edition Plus een groot aantal technologieën zoals comfortsleutel, Audi virtual cockpit plus, Audi virtual mirrors en assistentiepakket 'City' met onder meer kruispuntassistent, rear traffic crossing assist, Audi pre sense side en Audi pre sense rear. De Launch edition Vorsprung heeft een consumentenadviesprijs van € 82.900.

De Audi e-tron 50 quattro wordt standaard geleverd met Audi e-care, een uitgebreid dienstenpakket speciaal samengesteld voor zorgeloos elektrisch rijden. Bij Audi e-care zijn inbegrepen:

2 jaar fabrieksgarantie

8 jaar fabrieksgarantie op het batterijpakket

6 jaar onderhoudsinspecties en APK

Online navigatie-updates met actueel laadnetwerk

Audi e-tron gebruikerstraining

Shuttel mobiliteitspas (optioneel)

Laadpaal thuis (optioneel)

Om de Audi e-tron thuis te kunnen laden heeft Audi een kant-en-klare oplossing, het Thuislaadpakket. Daarbij inbegrepen zijn onder meer een 11 kW-laadpaal, het ready to go-installatiepakket en een hostingcontract waarbij het energiegebruik (groene stroom) maandelijks wordt gefactureerd en eventueel verrekend. Het uitgebreide Thuislaadpakket wordt aangeboden vanaf € 1.550. De Shuttel-pas is de spil in het thuisladen én biedt niet alleen toegang tot circa 65.000 (snel)laadpunten in Europa, maar ook tot andere vormen van (openbaar) vervoer.

De eerste Audi e-tron 50 quattro Launch editions arriveren naar verwachting nog voor het einde van 2019 bij de Nederlandse Audi-dealers.