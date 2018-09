Audi introduceert e-tron Charging Service

13 september 2018 | De introductie van de Audi e-tron betekent een nieuw tijdperk voor Audi. Het merk transformeert van autofabrikant tot leverancier van mobiliteitssystemen. De Audi e-tron Charging Service maakt onbegrensde en zorgeloze elektrische mobiliteit mogelijk met 72.000 laadpunten van 220 providers in heel Europa.

Audi maakt korte metten met 'range-anxiety'. De Audi e-tron biedt een actieradius van ruim 400 km volgens de nieuwe, realistische WLTP-cyclus en dat is ruim voldoende voor dagelijks gebruik. Daarbij komt nu een breed scala aan laaddiensten voor thuis en onderweg. De e-tron Charging Service zorgt daarbij voor een vlot en simpel laadproces.

Met de e-tron Charging Service biedt Audi zijn klanten toegang tot zo'n 80% van alle openbare laadstations in Europa. Bij de marktintroductie van de e-tron zijn dat er circa 72.000, verspreid over 16 landen (8 Oost-Europese landen volgen over enkele maanden). De facturatie wordt centraal geregeld via één contract en met transparante prijzen.

Van welk laadpunt de berijder van een e-tron ook gebruik maakt: de e-tron Charging Service Card volstaat om het laadproces te starten. Veel laadstations zijn ook te activeren door met een smartphone een QR-code te scannen. Audi klanten kunnen zich via het myAudi portal voor de dienst registreren en een eigen laadcontract afsluiten. Alle laadprocessen worden automatisch per maand gefactureerd. In het myAudi portal zijn de laadhistorie en-facturen altijd in te zien en is het contract aan te passen.

Langere reizen met stops voor het laden zijn net zo eenvoudig als het laadproces zelf. Ze zijn met de myAudi app of in de auto te plannen. In beide gevallen wordt de route inclusief de benodigde laadpunten weergegeven. Het navigatiesysteem houdt daarbij rekening met de laadstatus van de batterij en met de verkeerssituatie. Bovendien wordt de laadtijd in de aankomsttijdberekening verwerkt. Alle gelijkstroomlaadstations zijn in het systeem opgenomen en ook de meeste wisselstroomlaadpunten. De laadplanning wordt continu geüpdatet op basis van de actuele omstandigheden. Er wordt bijvoorbeeld een alternatief voorgesteld als het beoogde gelijkstroomlaadstation buiten bereik valt. De laadplanning wordt bovendien continu gesynchroniseerd tussen het display in de auto en de app. Tijdens het laadproces zijn de resterende tijd en de status van de batterij te zien. Klanten kunnen ook kiezen voor push-notificaties op het moment dat ze de reis hervatten. Ook het vooraf verwarmen en koelen van het interieur is aan te sturen via de app.

In 2019 wordt het laden nog makkelijker door de introductie van een plug & charge functie. Hiermee identificeert de e-tron zichzelf bij laadstations door middel van cryptografische procedures. Na autorisatie is een laadpas niet meer nodig. Alle e-tron modellen die vanaf halverwege 2019 worden geproduceerd, beschikken over deze functie. Plug & charge is ook te gebruiken om het thuislaadsysteem te ontgrendelen. Een pincode, die beschermt tegen ongeoorloofd gebruik is dan niet meer nodig.

Voor lange (vakantie)trips is de mogelijkheid van snelladen essentieel. Daarom hebben de Volkswagen Groep met Audi en Porsche, de BMW Groep, Daimler AG en Ford Motor Company de joint-venture Ionity opgericht. De e-tron is het eerste serieproductiemodel dat geschikt is voor 150 kW-laden bij de high-output DC laadstations van Ionity. Dat betekent dat de auto in circa een half uur klaar is voor de volgende etappe. Het netwerk van Ionity omvat per 2020 zo'n 400 laadstations. De Audi Charging Service geeft ook toegang tot snellaadstations van andere providers

Audi biedt ook diverse thuislaadmogelijkheden aan. Het standaard mobile charging system is geschikt voor reguliere 230V- en voor 400V driefase-aansluitingen. Het optionele connect charging system verdubbelt het laadvermogen tot 22 kW. Samen met een slim energiemanagementsysteem voor thuis zijn slimme functies beschikbaar zoals het laden tijdens daluren en het gebruik van zonne-energie (indien beschikbaar). Op bepaalde markten biedt Audi samen met lokale leveranciers ook groene stroom aan.