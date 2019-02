Audi e-tron vanaf nu te bestellen

1 februari 2019 | De Audi e-tron. Audi's eerste volledig elektrische auto, is met ingang van 1 februari 2019 officieel te bestellen. Op Audi.nl is de e-tron, met een vanafprijs van 84.100 euro en een WLTP-rijbereik tot 417 km, nu helemaal naar wens te configureren. Alle e-tron-rijders ontvangen standaard Audi e-care: een uitgebreid servicepakket met praktische (laad)oplossingen voor 100 procent zorgeloos elektrisch rijden.

Met de Audi e-tron presenteert Audi zijn eerste volledig elektrische productieauto. In de grote SUV smelten sportiviteit en gebruiksgemak samen. De twee elektromotoren in de Audi e-tron leveren hun prestaties fluisterstil en geheel emissievrij. Ze zijn standaard gekoppeld aan 'electric Quattro' vierwielaandrijving voor sportieve prestaties en een dynamisch weggedrag. Het systeemvermogen bedraagt maximaal 300 kW en het systeemkoppel 664 Nm. Daarmee accelereert de Audi e-tron in 5,7 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u.

De hoogvoltage-batterij van de Audi e-tron heeft een capaciteit van 95 kWh en maakt een actieradius van maximaal 417 km (WLTP) mogelijk. Op langere trips kunnen e-tron-rijders gebruikmaken van snelladers (gelijkstroom) met een capaciteit van maximaal 150 kW. Daarmee is het mogelijk om binnen een half uur klaar te zijn voor de volgende etappe. De Audi e-tron is ook met wisselstroom te laden (max. 11 kW, 22 kW is optioneel). In 2019 wordt het laden nog eenvoudiger met Plug & Charge. Daarbij identificeert de e-tron zichzelf bij een laadstation om het laadproces starten. De e-tron is thuis te laden via een reguliere 230 V-aansluiting of een 400 V-driefase-aansluiting. Met het optionele 'connect' laadsysteem, dat vanaf eind dit jaar leverbaar wordt, verdubbelt het laadvermogen tot 22 kW.

De Audi e-tron wordt in Nederland standaard en dus kostenloos geleverd met Audi e-care. Dit uitgebreide servicepakket belooft 100 procent zorgeloos elektrisch rijden met laadoplossingen en uitgebreide fabrieksgaranties. De Shuttel mobiliteitspas biedt toegang tot zo'n 80 procent van alle Europese (snel)laadstations én andere vormen van mobiliteit. Ook voor thuisladen heeft Audi de perfecte oplossing met het Audi Thuislaadpakket.

Audi e-care biedt elke e-tron-koper zonder meerprijs de volgende diensten en garanties:

2 jaar fabrieksgarantie

8 jaar fabrieksgarantie op het batterijpakket

6 jaar onderhoudsinspecties en APK

Online navigatie-updates met actueel laadnetwerk (3 jaar over the air onbeperkt. Daarna onbeperkt via USB tot 5 jaar na end of productie van de auto)

Afsleepservice naar dichtstbijzijnde laadpunt in het geval van een lege accu

Audi e-tron Shuttel (laad)pas (eerste 12 maanden gratis)

Thuislaadoplossing (optie)

De Audi e-tron Shuttel mobiliteitspas is een belangrijk element van Audi e-care. Deze pas geeft om te beginnen toegang tot meer dan 65.000 AC/DC laadpunten (tot 50 kW) en meer dan 2.000 snellaadstations (tot 350 kW) in 16 EU landen. Daarmee staat circa 80 procent van alle Europese laadstations ter beschikking van e-tron-rijders, waarbij de Shuttel-pas volstaat om het laadproces te starten. Daarnaast is de pas de spil in thuisladen én biedt hij toegang tot andere vormen van mobiliteit, zoals OV, (OV)fiets, autodelen en taxi. Bovendien maakt hij parkeren eenvoudig (Yellowbrick, Q-Park, P&R). Kortom: één pas voor toegang tot mobiliteit op maat. Bovendien vereenvoudigt Shuttel de administratie: gebruikers van de pas ontvangen één keer per maand een factuur met een duidelijke specificatie.

Met het Thuislaadpakket heeft Audi daarnaast een pasklare oplossing om de Audi e-tron direct thuis te kunnen laden. Daarbij inbegrepen zijn onder meer een 11 kW-laadpaal, het ready to go-installatiepakket en een hostingcontract waarbij het energiegebruik maandelijks wordt gefactureerd en eventueel verrekend. Ook de Shuttel laad- en mobiliteitspas is inbegrepen. Het uitgebreide Thuislaadpakket wordt aangeboden vanaf € 1.550.