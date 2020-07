Audi e-tron Sportback nu bij de dealer

20 juli 2020 | De dynamisch gelijnde, 100% elektrisch aangedreven Audi e-tron Sportback 55 Quattro is nu te zien en te beleven bij de Nederlandse Audi-dealers. Tegelijk met de Nederlandse marktintroductie van de Sportback-variant introduceert Audi een 'Edition' uitvoering voor zowel de reguliere e-tron 55 als de e-tron Sportback 55. Deze e-tron 55 editions zijn te rijden vanaf 71.500 euro.

Met de Audi e-tron Sportback introduceert Audi een nieuwe variant van de e-tron die de e-tron-prestaties combineert met de uitstraling van een Sportback. De e-tron Sportback 55 Quattro (vermogen 265 kW, koppel 561 Nm) beschikt over een accupakket met een capaciteit van 95 kWh. Met de snellaadfunctie (150 kW gelijkstroom) is zijn accupakket in een half uur tot 80% te laden. Tien minuten snelladen volstaat bovendien om het rijbereik al met 110 kilometer te vergroten. Met een volledig geladen accupakket bedraagt de theoretische actieradius van de e-tron Sportback 55 Quattro 407 kilometer (WLTP).

Audi levert de e-tron Sportback 55 quattro met een keuze uit diverse "Editions". Geheel nieuw is de e-tron Sportback 55 edition, een uitvoering die tegelijkertijd ook voor de reguliere e-tron 55 wordt gelanceerd. Audi introduceert deze 55 Editions in navolging van de e-tron 50 edition en e-tron 50 Sportback edition, die zo populair bleken dat de 50-uitvoeringen inmiddels tijdelijk zijn uitverkocht.

Standaard beschikken de editions onder meer over LED-koplampen en - achterlichten, MMI navigatie plus met Audi touch respons, de Audi virtual cockpit, volautomatische airconditioning, diefstalalarm, adaptieve luchtvering, parkeerhulp plus en een elektrisch bediende achterklep. De e-tron 55 quattro edition en e-tron Sportback 55 quattro edition zijn er vanaf respectievelijk € 71.500 en € 73.900.

De Audi e-tron Sportback 55 quattro Business Edition heeft alle voorzieningen van de Edition, aangevuld met standaard 20 inch lichtmetalen velgen, het advanced exterieur, metallic lak, elektrisch verstelbare stoelen vóór (met geheugen voor de bestuurdersstoel) en elektrisch inklapbare, verwarmbare en automatisch dimmende buitenspiegels. Ook het ambiente lichtpakket (wit), zwart glas-optiek met haptische feedback voor het dashboard en in carrosseriekleur uitgevoerde afwerkingsdelen zijn inbegrepen.

De Business Edition Plus-uitvoeringen vullen dat aan met twinlederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, een glazen panoramadak, de Audi smartphone interface en het assistentiepakket 'Tour' waarin vele geavanceerde assistentiesystemen samenkomen. In de Audi e-tron Sportback 55 quattro S Edition gaat de luxe van de Business edition Plus-modellen samen met de sportiviteit van S-Line. Dat betekent: het S-Line interieur met onder meer sportstoelen met S-Line logo en bekleding in leder/alcantara en decorlijsten in geborsteld donker aluminium.

