Audi e-tron nu te reserveren

21 maart 2018 | De Audi e-tron, de eerste 100% elektrisch aangedreven auto van Audi, is vanaf nu te reserveren. Geïnteresseerden die overgaan tot reservering, krijgen het recht om als een van de eersten de daadwerkelijke bestelling te plaatsen.

De elektrisch aangedreven Audi e-tron is zijn laatste testfase ingegaan. Op de onlangs gehouden Autoshow van Genève 2018 toonde Audi een vrijwel productierijp, gecamoufleerd prototype. De productieversie van de Audi e-tron is een premium SUV die plaats belooft aan vijf personen en bagage. Hij heeft een accupakket met een "zeer grote" capaciteit en is geschikt voor snelladen. Daarmee, én door standaard Quattro vierwielaandrijving, zou hij elektrisch rijden zonder compromissen mogelijk maken.

Door de combinatie van ruimte, comfort en actieradius is de belangstelling voor de innovatieve Audi e-tron in heel Europa groot. De indicatieve vanafprijs voor de Nederlandse markt bedraagt € 82.500 (inclusief BTW en advieskosten rijklaarmaken). Om geïnteresseerden de kans te geven snel te kunnen bestellen, start Audi een reserveringsproces via de speciale reserveringssite. Potentiële klanten die zich hier registeren en een reserveringsbedrag van € 2.000 voldoen, komen in aanmerking om als een van de eersten de daadwerkelijke bestelling voor een Audi e-tron te plaatsen.

Audi start dit jaar met de productie van de Audi e-tron. Dat gebeurt in de CO2-neutrale fabriek in Brussel.