Audi e-tron beklimt ski-helling

19 februari 2019 | Eind januari stuurde Audi zijn eerste volledig elektrische SUV naar de hellingen waar 's werelds beste skiƫrs de strijd met elkaar aanbinden tijdens de Hahnenkamm Rennen. De speciaal uitgeruste Audi e-tron beklom de 'Mausefalle' op de legendarische 'Streif'. Dit gedeelte is, met een hellingspercentage van 85%, het steilste deel van de spectaculaire afdaling.

"We hebben vorig jaar al de kracht van de elektrische SUV bewezen tijdens een aantal extreme evenementen, variërend van de Pikes Peak tot de zoutvlaktes van Namibië en het hoogspanningstestcentrum in Berlijn," aldus Peter Oberndorfer, Head of Product and Technology Communications. "Met de sensationele sessie op de Mausefalle hebben we wederom onze grenzen verlegd en de technische mogelijkheden van quattro-technologie in een elektrische auto onderstreept."

De Mausefalle is het gedeelte van de fameuze Streif-afdaling in Kitzbühel waar het steilste hellingspercentage geldt van 85%. Om deze uitdaging te trotseren in de Audi e-tron werd het model uitgerust met een speciale Quattro-aandrijflijn met twee elektromotoren op de achteras en één op de vooras. Hiermee leverde de Audi e-tron Technology Demonstrator in boost mode een maximaal vermogen van 370 kW (504 pk) en een wielkoppel van 8.920 Nm die benodigd waren voor de beklimming van de extreem steile helling. Audi pastte ook de software van het aandrijfkoppel en de koppelverdeling aan om de speciale omstandigheden op de Streif aan te kunnen. Bovendien werd de Audi e-tron speciaal voor deze beklimming uitgerust met 19 inch wielen met spikes voor de benodigde grip op sneeuw en ijs.

"Het overwinnen van een hellingspercentage van 85% lijkt in eerste instantie onmogelijk," zegt Mattias Ekström die achter het stuur van de Audi e-tron Technology Demonstrator plaatsnam. "Zelfs ik was onder de indruk van de manier waarop deze auto omgaat met zulk moeilijk terrein," voegt de wereldkampioen Rallycross en tweemalig DTM-kampioen toe. Hij beschouwde deze klim als een van zijn meest indrukwekkende ervaringen.

Om de hoogste veiligheid te realiseren, werd de Audi e-tron Technology Demonstrator uitgerust met een rolkooi en een racestoel voorzien van een zespuntsgordel. De auto zelf kreeg een zekering voor de veiligheidskabel. Er was geen apparaat aanwezig om de auto omhoog te trekken.

Audi had een sterke partner aan zijn zijde tijdens dit project: de Oostenrijkse energydrinkfabrikant Red Bull. De twee bedrijven zijn al lange tijd partners van de Hahnenkamm Rennen en hebben dit evenement samen uitgevoerd. Om de samenwerking te benadrukken werd de Audi e-tron Technology Demonstrator voorzien van een speciale uitdossing.