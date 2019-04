Andre Kuipers rijdt Audi e-tron

4 april 2019 | André Kuipers is sinds april 2019 Audi e-tron-rijder. De astronaut met twee ruimtemissies achter zijn naam kiest de e-tron vanwege het technologische en duurzame karakter van de auto. De 100 procent elektrische aandrijving maakt CO2-neutrale mobiliteit mogelijk. André Kuipers koos zijn e-tron in de kleur Galaxis (!) blauw.

Audi heeft de Audi e-tron begin dit jaar officieel geïntroduceerd tijdens het Mission Zero evenement in Amsterdam. Eén van de gastsprekers was astronaut André Kuipers, één van de weinige mensen die de aarde vanuit de ruimte heeft kunnen observeren. André Kuipers: "Door een ruimtereis verandert je blik op de aarde letterlijk. Van buitenaf ervaar je de kwetsbaarheid van onze planeet heel goed. Het doordringt je ervan dat we verstandig moeten omgaan met de beperkte voorraden op onze planeet. We kunnen niet meer zonder vervoer, maar in ons eigen belang is het verstandig om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de lucht die we inademen schoner te maken. Nieuwe technologie is nodig om alternatieven te kunnen bieden. Elektrisch rijden draagt daar in grote mate aan bij en die techniek is inmiddels op een hoog niveau. Dat is voor mij de reden om nu voor de Audi e-tron te kiezen.".

"De e-tron laat zien waar Audi voor staat; niet alleen in technologisch opzicht, maar ook als het gaat om volstrekt zorgeloos elektrisch rijden," verklaart Gerard Jansen, directeur van Audi Nederland. "Bovendien markeert hij voor ons de start van een compleet nieuw tijdperk, waarin de focus volop op elektrificatie ligt. Met de e-tron Sportback, e-tron GT en Q4 e-tron concepts hebben we al laten zien wat er de komende jaren van Audi te verwachten valt op het gebied van 100 procent elektrisch rijden. Maar ook met de nieuwe plug-in hybridetechnologie voor de Audi's Q5, A6, A7 en A8 TFSI e die nog dit jaar te bestellen zijn, zetten we nu al belangrijke stappen op weg naar CO2-neutrale mobiliteit."

De 100 procent elektrisch aangedreven Audi e-tron is nu leverbaar voor alle ruimtereizigers. Doordat de batterij in de wagenvloer is weggewerkt en door de compacte elektromotoren biedt de SUV volop 'personal space' voor vijf personen, inclusief hun bagage. De Audi e-tron beschikt over twee elektromotoren, één voor de vooras en één voor de achteras. Daardoor heeft de e-tron Quattro vierwielaandrijving. Uiteraard is de e-tron ontwerpen rondom het thema efficiency. Hij is zeer gestroomlijnd, de elektromotoren winnen bij afremmen energie terug en hij beschikt over een innovatief warmtemanagementsysteem. Zijn actieradius bedraagt hierdoor ruim 400 km volgens WLTP. De Audi e-tronwordt gebouwd in Audi's CO2-neutrale fabriek in Brussel en is leverbaar vanaf € 84.100.

De Audi e-tron wordt standaard geleverd met het dienstenpakket Audi e-care. Naast 6 jaar gratis onderhoudsinspecties en APK zijn daarin ook uitgebreide fabrieksgaranties opgenomen. Bovendien biedt maakt Audi e-care elektrisch rijden makkelijk met bijvoorbeeld de Shuttel laad- en mobiliteitspas en keuze uit diverse laadopties voor thuis. En met de eveneens inbegrepen rijtraining wordt de overstap naar 'elektrisch' nog eenvoudiger.