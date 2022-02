Vernieuwde Audi A8 nu te bestellen

15 februari 2022 | De vernieuwde Audi A8 is per direct te bestellen. Na de facelift voor modeljaar 2022 springt het nieuwe design direct in het oog. Daarnaast dragen nieuwe technologieën en een moderne standaarduitrusting bij aan een comfort- en rijbeleving. In Nederland is de limousine er met plug-in hybridetechnologie en als sportieve S8. De nieuwe Audi A8 is leverbaar vanaf 124.145 euro.

De singleframe grille is breder en voorzien van extra chroomaccenten. In het front maken nieuw ontworpen lichtunits gebruik van HD matrix LED-technologie. Digital matrix LED-koplampen met DMD-technologie (digital micromirror device) zijn voorbehouden aan de Audi S8. 1,3 miljoen microspiegels kunnen het LED-licht 'breken'. Zo zijn lichtbundels op basis van de omstandigheden precies aan te sturen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vooral de eigen rijbaan maximaal te verlichten en om een unieke lichtsignatuur te creëren. OLED-achterlichten (Organic Light Emitting Diodes) zijn standaard. Ter waarschuwing lichten ze automatisch op als andere weggebruikers binnen twee meter afstand komen. Voor het eerst is de Audi A8 ook leverbaar met het sportief getinte S-Line exterieurpakket. De A8 60 TFSI e Quattro is er ook in L-uitvoering met een tot 3 meter verlengde wielbasis en daardoor extra binnenruimte. Het karakter van de A8 is te accentueren door een ruime keuze aan (nieuwe) exterieurkleuren. Ook matte laktinten zijn vanaf nu beschikbaar.

Voor de vernieuwde A8 is er keuze uit verschillende zitconfiguraties. Valcona-lederen bekleding is altijd standaard. De A8 L met relaxfauteuil achterin staat voor luxe en comfort. De stoel is op vele manieren elektrisch verstelbaar en beschikt over een uitklapbare voetsteun. In die voetsteun zijn massage- en verwarmingsfuncties voor de voetzolen geïntegreerd. Het optionele air quality pakket met ionizer en parfumeringsfunctie draagt ook bij aan het gevoel van luxe. Met de optionele 10,1 inch HD-schermen kunnen passagiers achterin genieten van bijvoorbeeld films of series. Het standaard Bang & Olufsen Premium Sound System staat garant voor 3D-geluid.

De vernieuwde Audi A8 heeft standaard een Virtual Cockpit. Het wordt bediend middels MMI touch response en natural voice operation, dat is te activeren door 'Hey Audi' uit te spreken. Het MMI navigatie plus-systeem wordt ondersteund door online data en Car-2X-diensten van Audi Connect. Dit maakt de routeplanning efficiënter. Zo zijn files zelfs te vermijden.

Er zijn veertig veiligheidssystemen beschikbaar voor de vernieuwde A8. Diverse daarvan - zoals Audi pre sense basis en pre sense front, lane departure warning, automatische snelheidsregeling en verkeersbordherkenning - zijn standaard. Andere systemen zijn gebundeld in de Park-, City- en Tour-pakketten. Ook zijn er individuele opties, zoals de Nachtzichtassistent, Top View 360o camera's en remote park assist plus waarmee de A8 automatisch kan inparkeren zonder dat de bestuurder in de auto zit.

In Nederland zijn de Audi A8 en A8 L leverbaar als 60 TFSI e Quattro met plug-in hybridetechnologie. Ze hebben een aandrijflijn waarbij de 3.0 TFSI zescilinder turbomotor ondersteuning krijgt van een elektromotor. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 17,9 kWh en maakt volledig elektrisch rijden over korte afstanden mogelijk. Naast de EV-modus voor volledig elektrisch rijden heeft de bestuurder keuze uit de rijprogramma's 'Hybrid' (maximale efficiency van de combinatie TFSI/elektromotor), 'Hold' (behoud van laadstatus van de batterij) en Charge (opladen van de batterij door middel van de TFSI-krachtbron).

Het systeemvermogen van de A8 60 TFSI e Quattro-uitvoering bedraagt 340 kW/462 pk. Samen met het maximale koppel vertaalt zich dat in een acceleratie van 0-100 km/u in 4,9 seconden.

De Audi S8 dankt zijn sportiviteit aan een 4,0-liter biturbo V8 met een vermogen van 420 kW / 571 pk en een koppel van 800 Nm (beschikbaar tussen 2.050 en 4.500 tpm). De acceleratie van 0-100 km/u neemt 3,8 seconden in beslag. Actieve vierwielbesturing, een actief onderstel, een sportdifferentieel, progressive steering en de mogelijkheid om de uitlaatsound te intensiveren dragen ook bij aan het dynamische karakter van de Audi S8. Cilinderuitschakeling helpt bij het verlagen van het verbruik.

Naast de al genoemde elementen zijn de volgende voorzieningen standaard: adaptive air suspension (elektrisch geregelde luchtvering), 19 inch lichtmetalen velgen (20 inch voor de S8), servosluiting van de portieren, comfortsleutel met virtual pedal (kofferklep opent na een voetbeweging), diefstalalarm, comfortstoelen vóór met verwarming, automatische airconditioning (4 zones), ambienteverlichting, Audi Smartphone interface, Audi connect diensten en digitale radio. Met diverse in- en exterieurpakketten en individuele opties van bijvoorbeeld Audi Sport en Audi exclusive is de uitrusting verder naar eigen smaak in te vullen.

De nieuwe Audi A8 en S8 worden in maart in Nederland verwacht en zijn nu te bestellen bij de Audi-dealer. Online zijn de limousines inmiddels naar eigen wens en smaak samen te stellen in de configurator op Audi.nl.

Dit zijn de prijzen:

Audi A8 60 TFSI e quattro € 124.145

Audi A8 L 60 TFSI e quattro € 126.775

Audi S8 € 193.885

