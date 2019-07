Audi A8 krijgt AI Active Suspension

18 juli 2019 | Met AI active suspension levert Audi een nieuwe innovatie voor de Audi A8. Afhankelijk van de gekozen Audi drive select rijstand strijkt de nieuwe ophanging de weg glad voor maximale souplesse en comfort, of geeft hij de Audi A8 in bochten de dynamiek van een sportieve auto. AI active suspension wordt dit najaar leverbaar voor de Audi A8 55 TFSI.

AI active suspension in de Audi A8 is een volledig actieve ophanging, waarbij elektromechanische aansturingsunits het onderstel continu aanpassen. Ze kunnen elk individueel wiel omhoog of naar beneden duwen om de hoogte van de carrosserie onder alle omstandigheden actief in te stellen. De actieve ophanging kan de carrosserie vanuit zijn centrale positie binnen vijftiende van een seconde op alle hoeken met maximaal 85 mm verhogen of verlagen.

In samenwerking met de luchtvering en het Audi drive select dynamic handling systeem (beide standaard) biedt de AI active suspension in de Audi A8 een grote brede bandbreedte aan rijkarakteristieken. In de 'dynamic' rijstand belooft de luxe sedan de handling van een sportwagen. Daarbij zou de A8 scherp insturen, en bij snelle bochten van 1G is de rolhoek van de carrosserie slechts 2 graden, tegenover meer dan 5 graden bij de standaardophanging. In elke situatie wordt het rolmoment optimaal verdeeld en wordt het duiken bij accelereren of remmen tot een minimum beperkt. Het resultaat is volgens Audi een wegligging met een neutraal tot licht overstuurd karakter.

Met Audi drive select in 'comfort plus' daarentegen strijkt de Audi A8 oneffenheden glad, voor een zijdezachte souplesse. De AI active suspension werkt in dit geval samen met de frontcamera. Die ziet hobbels al voordat de auto ze bereikt en stelt de actieve demping daar op voorhand al op in. Nog zo'n functie in de 'comfort plus' stand is 'transverse force reduction'. Bij het insturen van een bocht wordt daarbij de carrosserie aan de buitenkant van de bocht verhoogd en aan de binnenkant verlaagd. Daarmee leunt de A8 als het ware tot zelfs 3 graden in de bocht, vergelijkbaar met hoe een motorrijder een bocht instuurt. Deze hoek beperkt zo de dwarskrachten die normaliter optreden. De bestuurder en passagiers zouden daardoor nauwelijks iets merken als ze de bocht doorsturen. Zelfs een volle kop koffie in de bekerhouder morst in deze situatie volgens Audi niet.

Bij het rijden in een rechte lijn in 'comfort plus' zou de AI active suspension krachten op het menselijk lichaam eveneens moeten beperken. Bij hard accelereren of remmen in situaties die het comfort zouden kunnen beïnvloeden, gaat het systeem duikneigingen van het lichaam tegen, bijvoorbeeld bij het stoppen voor een verkeerslicht. Door de lichte overcompensatie die het systeem daarbij creëert, worden inzittenden hooguit zeer zachtjes in hun stoel gedrukt in plaats van tegen hun veiligheidsgordel.

Zelfs wanneer de auto stilstaat, biedt AI active suspension de inzittenden ook extra comfort. Wanneer de portiergreep van de Audi A8 wordt beroerd, wordt de carrosserie direct met maximaal 50 mm verhoogd, voor gemakkelijker in- en uitstappen.

Passieve veiligheid dankzij pre sense 360°AI active suspension vergroot tevens de passieve veiligheid van de Audi A8 in combinatie met het 'pre sense 360°' veiligheidssysteem, dat onderdeel is van het 'City' rijassistentiepakket. Dit systeem werkt samen met het centrale rijassistentiesysteem (zFAS), dat de gecombineerde sensordata gebruikt om gevaarlijke situaties rondom de auto op te merken. In het geval van een naderende zij-impact bij een snelheid boven de 25 km/u verhoogt de actieve demping de carrosserie aan de kant van de impact met maximaal 80 mm. Daardoor wordt de dorpel in een betere positie gebracht om de botsenergie maximaal te absorberen. Als gevolg daarvan worden de deformatie van het passagierscompartiment en de krachten die de inzittenden te verwerken krijgen, vooral in het borst- en buikgebied, met zelfs 50 procent teruggedrongen vergeleken met een aanrijding van opzij waarbij de ophanging niet wordt verhoogd.

In Nederland is AI active suspension vanaf dit najaar op de Audi A8 55 TFSI te bestellen.