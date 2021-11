Audi A8 aangepast voor modeljaar 2022

2 november 2021 | De Audi A8 heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2022. De voor- en achterkant zijn opnieuw vormgegeven. Nieuwe verlichtingsfuncties en enkele technologische aanpassingen die het welbehagen van zowel de bestuurder als de VIP's achterin vergroten, onderstrepen de rol van de A8 als absoluut vlaggenschip binnen het Audi-aanbod.

De Singleframe-grille is nu breder, terwijl extra chroomaccenten in de grille het voorname voorkomen van de A8 onderstrepen. De luchtinlaten op de hoeken in de voorbumper staan nu meer rechtop, terwijl de nieuw gestylde koplampunits heel herkenbaar zijn.

Van opzij bekeken benadrukt de uitgestrekte lijnvoering de lengte van de auto, terwijl de forse wielkasten hinten naar de standaard Quattro vierwielaandrijving. Aan de achterzijde wordt de vernieuwde Audi A8 gedomineerd door veel chroomaccenten, een personaliseerbare lichtsignatuur dankzij de nieuwe OLED-verlichting plus een doorlopende lichtstrip tussen de achterlichtunits. Tevens is de diffusorinzet in de achterbumper nieuw ontworpen en nu voorzien van horizontale details.

Naast een extra chroompakket voor het exterieur kunnen Audi A8-klanten voor het eerst kiezen voor een nieuw S-Line exterieurpakket met dynamische exterieuraccenten. Het kleurenpallet omvat nu elf carrosseriekleuren, inclusief de nieuwe metallictinten District groen, Firmament blauw, Manhattan grijs en Ultra blauw. Eveneens nieuw zijn de vier beschikbare matte kleuren Daytona grijs, Floret zilver, District groen en Glacier wit. Aanvullend biedt het Audi Exclusive-programma nagenoeg ongelimiteerde kleurmogelijkheden.

In de vernieuwde Audi A8 maken de Digital Matrix LED-koplampen gebruik van DMD (digital micromirror device) technologie. Elke koplamp beschikt over ongeveer 1,3 miljoen microspiegels die het licht via microscopisch kleine pixels met een grote nauwkeurigheid verspreiden. Een nieuwe functie die in lijn met deze technologie voor Audi's topmodel leverbaar wordt, is rijbaan- en oriëntatieverlichting voor op de snelweg. Daar voorzien de koplampen nu in een waar tapijt aan licht, waardoor de rijbaan van de bestuurder extra fel wordt verlicht. De oriëntatieverlichting helpt de bestuurder bij wegwerkzaamheden op eigen wijze in zijn eigen rijbaan te blijven. De Digital Matrix LED-koplampen zorgen bovendien voor een dynamische animatie als onderdeel van de coming home/leaving home functies.

Ook nieuw zijn de standaard digitale OLED-achterlichten (OLED = organic light emitting diode). Bij het bestellen van de auto kunnen klanten kiezen uit twee verschillende lichtsignaturen,en zelfs drie bij de S8.

De relaxstoel in de A8 L, de verlengde uitvoering van de A8, is de meest luxe binnen de vele keuzemogelijkheden. Hij biedt tal van verstelmogelijkheden en een voetensteun onder de rugleuning van de voorpassagiersstoel die niet alleen de voeten van de passagiers kan verwarmen, maar ze ook in verschillende gradaties kan masseren. Het relaxstoelpakket omvat rugmassage met 18 pneumatische kussens, elektrisch verstelbare comfort-hoofdsteunen, een optionele doorlopende middenconsole (ook verkrijgbaar met een optionele uitklapbare tafel), vier-zone deluxe automatische airconditioning en nieuwe schermen achterin. Een koelbox met barcompartiment als onderdeel van het Audi exclusive-programma rondt het geheel af.

De stoelen zijn standaard bekleed met Valcona-leder, dat onder andere beschikbaar is in de nieuwe kleur cognacbruin. Eveneens nieuw in het leveringsprogramma is de beschikbaarheid van duurzaam Dinamica microvezel voor de deurpanelen, de dakstijlen en de hemelbekleding.

MMI Navigatie plus is standaard inbegrepen in de vernieuwde Audi A8. De online- en Car-2-X-diensten van Audi connect ondersteunen het navigatiesysteem. Achterin krijgt de Audi A8 nu twee nieuwe 10,1 inch full-HD schermen waarop de mobiele toestellen van de achterpassagiers kunnen worden weergegeven, plus de content van bekende streamingplatforms.

Eveneens nieuw voor de Audi A8 is remote park assist plus, dat deel uitmaakt van het 'Park' pakket. Deze virtuele assistent parkeert de grote sedan automatisch in en uit parallelle of haakse parkeervakken, desgewenst zonder dat de bestuurder zich in de auto bevindt.

Audi gaat de vernieuwde A8 in Nederland leveren met een keuze uit twee motoriseringen. De eerste is de Audi A8 60 TFSI e Quattro, een plug-in hybrideversie waarbij de 3.0 TFSI benzinemotor wordt ondersteund door een compacte elektromotor. Nieuw hierbij is dat de lithium-ion batterij achterin nu een netto energieopslagcapaciteit van 14,4 kWh (bruto: 17,9 kWh) heeft, aanzienlijk meer dan voorheen. Met een systeemvermogen van 330 kW / 449 pk en 700 Nm aan systeemkoppel zoeft de Audi A8 60 TFSI e Quattro in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u.

In de extra dynamische Audi S8 TFSI Quattro genereert een biturbo V8 met cylinder on demand-technologie 420 kW / 571 pk en 800 Newtonmeter aan trekkracht tussen 2.050 en 4.050 tpm. Hij voltooit de standaardsprint in 3,8 seconden.

Als topmodel binnen de A8-familie krijgt de S8 af-fabriek een extra uitgebreide standaarduitrusting, met onder andere een unieke combinatie van innovatieve onderstelsystemen, inclusief een sportdifferentieel, dynamischevierwielbesturing en predictive active suspension. Via een elektromotor kan predictive active suspension elk individueel wiel met extra of minder kracht belasten, om zo op actieve wijze de positie van het chassis in elke rijsituatie te reguleren. Daarmee zorgt predictive active suspension voor een breed uiteenlopend scala aan rijsensaties. Met de 'dynamic' stand van het Audi drive select-systeem ingeschakeld laat de grote sedan zich van zijn meest sportieve kant zien. Hij stuurt dan scherp in, de overhelbewegingen zijn beperkt en de koets duikt nauwelijks bij hard remmen. In de 'comfort+' stand strijkt het onderstel oneffenheden "glad". Hierbij werkt de besturing samen met de front camera, die onregelmatigheden in het wegdek al tijdig bespeurt en het chassis hierop vervolgens voorspellend voorbereidt.

De vernieuwde Audi A8 is vanaf eind dit jaar te bestellen en wordt vanaf maart 2022 in Nederland leverbaar. Aanvullende specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

