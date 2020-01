Audi maakt specificaties nieuwe S8 bekend

28 januari 2020 | De nieuwe Audi S8 met V8 TFSI benzinemotor (420 kW / 571 pk) is nu te configureren en te bestellen bij de Audi-dealers. Ook de nieuwe A8 60 TDI met 4.0 V8 dieselmotor (320 kW / 435 pk) is inmiddels bestelbaar.

De nieuwe Audi S8 dankt zijn vermogen van 420 kW / 571 pk en koppel van 800 Nm aan een 4.0 V8 TFSI met dubbele turbo's. Zijn topsnelheid is begrensd op 250 km/u, de acceleratie van 0-100 km/u neemt 3,8 seconden in beslag. Voor enige efficiency beschikt de V8 over mild-hybridetechnologie en cilinderuitschakeling (cylinder on demand). Ook het onderstel draagt bij aan de rijervaring. Zo heeft de S8 standaard adaptieve luchtvering met actieve demping, dynamische vierwielbesturing en een sportdifferentieel.

Het sportieve topmodel is te herkennen aan sportieve details zoals buitenspiegels in aluminium-optiek en twee dubbele uitlaatpijpen. Ook in het luxe interieur zijn exclusieve S-designaccenten terug te vinden. Met het digitale MMI touch response-systeem zijn vrijwel alle functies van de auto via twee grote schermen of via spraak te bedienen. MMI navigatie plus maakt navigeren met online verkeersinformatie mogelijk. Tevens is dit de spil in het brede aanbod van Audi connect- en Car-to-X-diensten. In de City- en Tour-pakketten komen de nieuwste en meest geavanceerde assistentiesystemen samen.

Ook krijgt hij standaard onder meer HD Matrix LED koplampen met Audi laser grootlicht en OLED achterlichten, leder 'Valcona' bekleding, automatische airconditioning met vier zones, een Bang & Olufsen 3D Premium soundsystem, servosluiting voor de portieren, elektrisch bedienbare zonwering voor de achterruit en achterzijruiten, en meer.

Ook de nieuwe A8 60 TDI met V8-diesel inclusief elektrische compressor (320 kW / 435 pk en 900 Nm koppel) is nu te bestellen bij de Audi-dealer. Er is keuze uit de normale en verlengde wielbasis. De A8 60 TDI accelereert in 4,4 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u (begrensd). Quattro permanente vierwielaandrijving zorgt samen met adaptieve luchtvering voor dynamiek en een hoog veiligheidsniveau. De uitrusting omvat onder meer LED-verlichting, de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus met MMI touch response en volledige connectiviteit.

De nieuwe A8 60 TDI is leverbaar vanaf € 144.670 en de A8 L 60 TDI vanaf € 147.870.