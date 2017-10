Nieuwe Audi A8 nu te bestellen

2 oktober 2017 | Eind november vindt de Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Audi A8 en A8 L plaats. Er is dan keuze uit twee motorversies: de A8 50 TDI (201 kW / 286 pk) en de A8 55 TFSI (250 kW / 340 pk). Alle modellen hebben een uitgebreide standaarduitrusting met veel moderne techniek. De nieuwe A8 en A8 L zijn per direct bestelbaar. De prijzen starten bij 105.185 euro voor de A8 50 TDI.

Alle uitvoeringen zijn standaard uitgevoerd met een achttraps Tiptronic automaat, LED-koplampen en -achterlichten, Audi virtual cockpit, MMI Navigatie Plus, het geïntegreerde bedieningsconcept Audi Touch Respons met akoestische en haptische feedback, Natural Language Interaction en Audi connect diensten (3 jaar). Inbegrepen zijn verrder adaptieve, elektronisch geregelde luchtvering, het Audi sound system, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, lederen bekleding 'Valetta', interieur lichtpakket, volautomatische airconditioning, comfortsleutel met virtual pedal, parkeerhulp plus (voor en achter) en licht-/regensensor. Audi pre sense City, Audi pre sense basic, de grootlichtassistent, rijbaanwisselwaarschuwing en automatische snelheidsregeling zorgen voor een hoog veiligheidsniveau. De nieuwe Audi A8 is er met een ruime keuze aan exterieurkleuren, waaronder kleuren naar klantenwens. Standaard worden de nieuwe modellen geleverd met 18 inch lichtmetalen velgen. Optioneel zijn diverse 19 en 20 inch designs.

De nieuwe Audi A8- en A8 L-modellen zijn vergaand te personaliseren. Zo zijn ze leverbaar in Pro Line Plus-uitvoering. De standaarduitrusting wordt dan uitgebreid met lederen bekleding 'Valcona', automatische airconditioning met 4 zones, comfortmiddenarmsteun vóór, Audi smartphone interface, digitale radio ontvangst, achteruitrijcamera, Bang & Olufsen soundsystem, servosluiting van de portieren, elektrisch bediende zonwering voor de zijruiten en achterruit, comfortstoelen vóór, HD matrix LED koplampen met dynamische knipperlichten en koplampreinigingsinstallatie, ambienteverlichting en elektrisch verstelbare/inklapbare, dimmende buitenspiegels met geheugenfunctie.

Voor de overtreffende trap van luxe is de Audi A8 L Pro Line Plus er ook in Personal-uitvoering. Hij beschikt dan standaard over twee separate, elektrisch verstelbare stoelen achterin met verwarming, comforthoofdsteunen, voetsteunen, een met leer beklede verlengde middenconsole en Rear Seat Remote. Ook inbegrepen zijn elektrisch verstelbare lendensteunen voor alle zitplaatsen, stoelventilatie en -massage voor en achter, Premium air quality en het lederpakket 1 waarbij de middenconsole, kniekussens, portierarmsteunen en het middendeel van het stuur zijn bekleed met leder.

Uiteraard zijn er ook diverse individuele opties beschikbaar. Klanten kunnen eigen accenten zetten met bijvoorbeeld het Sport of het Chroom exterieurpakket en Matrix LED-leeslampjes. Andere hightech opties zijn Rear seat entertainment, Audi connect key, vierwielbesturing, Audi active suspension met elektromechanisch aangedreven stabilisatoren en HD Matrix LED-verlichting met laser grootlicht en OLED-achterlichten.

Bij de marktintroductie in november is de Audi A8 er om te beginnen als A8 50 TDI met 210 kW/286 pk voor € 105.185 (A8 L 50 TDI: € 108.385) en als A8 55 TFSI (250 kW / 340 pk) vanaf € 107.385 (A8 L 55 TFSI: € 110.585). In 2018 wordt het motorenaanbod uitgebreid.