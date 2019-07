Audi introduceert S8

2 juli 2019 | Audi introduceert de nieuwe S8. De 4.0 TFSI-motor, een biturbo achtcilinder, is goed voor 420 kW/571 pk en een koppel van 800 Newtonmeter. De toepassing van MHEV-technologie zorgt voor een combinatie van efficiency en comfort met sportieve prestaties. De voorspellende, actieve demping, dynamische vierwielbesturing en quattro vierwielaandrijving met een sportdifferentieel beloven sportiviteit en stabiliteit.

De V8-motor met dubbele turbo's en mild hybrid-technologie staat in de nieuwe Audi S8 niet alleen borg voor souplesse en prestaties. Het vermogen van 420 kW / 571 pk en koppel van 800 Nm zijn altijd voorhanden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Automatisch bediende kleppen in het uitlaatsysteem laten het motorgeluid optimaal tot zijn recht komen.

Het mild hybrid-systeem (MHEV) is continu actief om het brandstofverbruik te beperken. Het 48 Volt dynamo-startmotorsysteem en de extra lithium-ion batterij maken uitrollen mogelijk met de motor uitgeschakeld, evenals een snelle herstart en een verlengde start-stop range. In de praktijk is daarmee een brandstofbesparing tot 0,8 liter op 100 kilometer mogelijk. Het cylinder-on-demand systeem, dat bij een lage motorbelasting individuele cilinders uitschakelt, zorgt voor extra efficiency.

De nieuwe Audi S8 krijgt standaard een voorspellend, actief gedempt onderstel. Het systeem, dat samenwerkt met de adaptieve luchtvering, kan elk wiel onafhankelijk van de andere drie via elektromechanische actuators optillen of naar beneden duwen. Daarmee is het voor het eerst mogelijk om actief de hoogte van de carrosserie in elke rijsituatie te bepalen, waardoor het hellen of duiken van de carrosserie bij accelereren en remmen grotendeels wordt beperkt. De frontcamera, die grotere oneffenheden in het wegdek waarneemt, biedt de mogelijkheid om dat voorspellend te doen.

Het Audi drive select-systeem biedt keuze uit vijf profielen. Geheel nieuw daarbij is de 'Comfort +' rijstand, die het ronden van bochten comfortabeler maakt. Daarbij leunt de carrosserie met maximaal 3 graden in de bocht om zo de laterale krachten die op de inzittenden worden uitgeoefend, tegen te gaan. In de 'Dynamic' stand blijft de Audi S8 stijf bij het insturen in bochten. De maximale overhelhoek in snel genomen bochten bedraagt dan zo'n 2,5 graden vergeleken met ongeveer 5 graden bij het standaardonderstel. Tevens voorziet het actieve onderstel in een andere nieuwe functie. Bij het bedienen van de portiergreep wordt de carrosserie snel met maximaal 50 mm verhoogd, voor comfortabeler in- en uitstappen.

Voor extra wendbaarheid bij lage snelheden en maximale stabiliteit op snelheid beschikt de S8 tevens over dynamische vierwielbesturing. Het sportdifferentieel verdeelt de aandrijfkracht in snelle bochten actief over de beide achterwielen. Dynamische vierwielbesturing, het sportdifferentieel én de voorspellende actieve demping maken alle deel uit van de standaarduitrusting van de S8. Optioneel kunnen kopers kiezen voor carbon-keramische schijfremmen met een diameter van 420 mm voor en 370 mm achter. Deze remschijven zijn inwendig geventileerd, slijtvast en zijn inclusief de remklauwen 9,6 kilogram lichter dan de gietijzeren exemplaren. De remklauwen vóór hebben elk tien zuigers.

Uiterlijk mixt de S8 de lijnen van de Audi A8 met sportieve S-accenten. Er zijn velgen tot 21 inch beschikbaar en details in de voorbumper, de dorpels, de buitenspiegelkappen en twee kenmerkende dubbele uitlaatpijpen zetten de sportieve inborst van de S8 optisch verder aan. Het optionele black styling pakket zorgt voor meer onderscheidend vermogen. Nieuw in het interieur, en exclusief voorbehouden aan de S8, zijn de bovenste sierpanelen die zijn uitgevoerd in Carbon Vector met een speciaal 3D diepte-effect. Dat materiaal wordt daaronder gecombineerd met een sierinleg van donker, geborsteld mat aluminium. Tot de verlichtingsopties behoren onder andere HD matrix LED-koplampen met Audi laser light en OLED achterlichten.

De 38 rijassistentiesystemen die Audi voor de nieuwe S8 levert, zijn ondergebracht in de City en Tour pakketten. Extra aandacht daarbij verdient de adaptieve cruise assistent. Het systeem combineert de functies van adaptieve cruise control, traffic jam assist en lane tracking.

Het MMI touch response bedieningsconcept van de nieuwe S8 is volledig digitaal, waarbij de bestuurder bijna alle functies van de auto bedient via twee grote schermen. Hij kan ook natuurlijke spraakcommando's gebruiken, met een zekere vrijheid bij het formuleren van vragen en commando's. De antwoorden zijn afkomstig vanuit informatie die is opgeslagen in de auto of vanuit de cloud. Alle relevantie informatie voor het rijden wordt weergegeven in de Audi virtual cockpit, inclusief speciaal S performance scherm, of op de voorruit via het optionele head-up display.

MMI navigatie plus dient in de nieuwe S8 als infotainment- en mediacentrum, met onder meer het Audi connect-aanbod en tal van car-to-X-diensten die gebruikmaken van de zwermintelligentie van Audi's wagenpark. Traffic light information is een nieuwe feature die Audi geleidelijk in geselecteerde Europese steden gaat aanbieden.

Meer informatie, specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.