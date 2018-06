Audi A8

Audi A8 wint innovatieprijs

14 juni 2018 | De Audi A8 is uitgeroepen tot meest innovatieve auto van 2018. Bovendien is Audi verkozen tot meest innovatieve premiummerk in de categorie 'Autonoom rijden en veiligheid'. Dat is het oordeel van het 'Center of Automotive Management' en PricewaterhouseCoopers AG, die gezamenlijk de 'Automotive Innovations Award' uitreiken.