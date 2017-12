Audi presenteert nieuwe RS4 Avant

15 december 2017 | Precies 18 jaar geleden werd de allereerste Audi RS4 Avant gelanceerd. Anno 2017 debuteert de vierde generatie van Audi's snelle zakenauto. De Audi RS4 Avant combineert sportieve prestaties met een dagelijkse bruikbaarheid. Zijn 2.9 TFSI V6-motor levert 331 kW/450 pk en 600 Newtonmeter aan trekkracht, goed voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in 4,1 seconden.

De ontwerpers van de Audi RS 4 Avant hebben inspiratie geput uit de Audi 90 quattro IMSA GTO uit 1989. Aan de voorkant is het topmodel van de A4-reeks te herkennen aan grote luchtinlaten met honingraatstructuur. De optionele Matrix LED koplampen hebben een donkere behuizing. Voordeel van dit systeem is onder andere dat je als berijder continu met groot licht kunt rijden zonder tegenliggers te verblinden. Dit wordt bewerkstelligd doordat bepaalde LED-units tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld.

In vergelijking met de standaard Audi A4 Avant zijn de wielkasten van de RS4 Avant aan beide zijden met 30 millimeter verbreed. Aan de achterkant vallen vooral de diffuser, dakspoiler en ovale pijpen van het RS-uitlaatsysteem op. Net als alle andere Audi-modellen kan de RS4 Avant (optioneel) in elke door de klant gewenste carrosseriekleur worden besteld. Een voorbeeld hiervan is de Nogaro Blue Pearl Effect-lak, wat exact de kleur is van de eerste generatie RS 2 uit 1994. De sportieveling is standaard uitgerust met 19 inch lichtmetalen velgen, maar kan ook worden besteld met nog forsere 20 inch exemplaren.

Voorin de RS4 Avant ligt een 2.9-liter biturbo V6 met 331 kW/450 pk. Zijn koppel van 600 Nm (170 Nm meer dan voorheen) is beschikbaar tussen 1.900 en 5.000 tpm. De RS4 Avant sprint hiermee in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u en gaat door naar een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u (het optionele RS dynamics-pakket verhoogt die naar 280 km/u). De 2.9 TFSI is gekoppeld aan een achttraps tiptronic-transmissie met korte schakeltijden en aan quattro permanente vierwielaandrijving. Op verzoek monteert Audi een sportdifferentieel op de achteras. Gemiddeld verbruikt de RS 4 Avant 8,8 liter per 100 kilometer (CO2-uitstoot: 200 - 199 gram per kilometer) en daarmee is hij 17 procent efficiënter dan het vorige model. Ook is hij met een gewicht van 1.790 kilogram precies 80 kilogram lichter.

In vergelijking tot de Audi S4 Avant ligt de RS4 Avant dankzij zijn RS sportonderstel 7 millimeter dichter bij het asfalt. Optioneel is hij uit te rusten met keramische remmen, RS dynamic steering en het RS sportonderstel plus met Dynamic Ride Control. Bestuurders kunnen de rijervaring aanpassen aan hun eigen voorkeuren met het standaard Audi drive select dynamic handling systeem. Het ESC Electronic Stability Control heeft een speciale RS-afstelling en kan op drie manieren worden ingesteld. Naast de normale modus is er ook de sportmodus, waarbij het ESC iets later ingrijpt. Als de bestuurder de ESC-knop langer dan drie seconden inhoudt, schakelt het ESC zichzelf uit.

Het in zwart uitgevoerde interieur van de RS4 Avant onderstreept zijn sportieve inborst. Het RS-logo is terug te vinden op de RS-sportstoelen (optioneel met honingraatstikwerk), het afgeplatte multifunctionele RS-sportstuur, het paneel rondom de schakelpook en de verlichte aluminium instaplijsten. De Audi virtual cockpit en het (optionele) head-up display hebben RS-specifieke meters die de bestuurder informeren over bandenspanning en -temperatuur, g-krachten, vermogen en koppel.

Verder is er standaard een MMI Navigatie plus infotainmentsysteem met MMI touch aan boord (met drie jaar gratis Audi connect) en een optioneel Bang & Olufsen-audiosysteem met 3D sound, 19 speakers en een vermogen van 755 watt. Verder heeft de RS 4 Avant een wifi-hotspot voor mobiele apparaten en smartphone connectiviteit voor Apple- en Android-telefoons. Elektronische optionele rijassistenten zijn er in de vorm van onder meer adaptive cruise control met fileassistent, een parkeerassistent, cross traffic assist achter, verkeersbordherkenning en Audi pre sense city.

In zijn bagageruimte kan de Audi RS 4 Avant 505 liter meenemen (15 liter meer dan voorheen). Als de achterbank wordt neergeklapt, komt dat getal op 1.510 liter te liggen. De achterklep kan elektrisch worden geopend en gesloten. Voor het eerst is Audi's RS4 ook leverbaar met een trekhaak.

De Audi RS 4 Avant is per direct te bestellen en heeft in Nederland een vanafprijs van € 119.095.