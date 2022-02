Autotest | Tradities, daarvan zijn er genoeg bij Audi! Zo is de A3 altijd beschikbaar in een extra lange versie genaamd "A3 Limousine". En iedere A3 kent de extra sportieve "S3" en "RS3" versie. Tenslotte heeft Audi een lange traditie met vijfcilinder motoren in de sportieve modellen. Kortom: hier is de Audi RS3 Limousine.

Sportiviteit kent bij Audi twee niveaus. Een "S" is een model met een sportieve boventoon dat nog steeds uitstekend geschikt is voor dagelijks gebruik. Een "RS" is een meer compromisloos model waarbij de prestatiedrang op de eerste plaats komt. Zowel de S3 als de RS3 zijn nog altijd even functioneel als de reguliere uitvoeringen en dus ook even ruim en luxueus.

RS3

Lijdend voorwerp van deze test is de RS3 in de "Limousine" uitvoering. Limousine is bij Audi een mooi woord voor een traditionele sedan met losse kofferbak. Dit in tegenstelling tot de meer gangbare "hatchback" met platte achterkant. De RS3 is herkenbaar aan een honingraatgrille met zwarte omlijsting, luchthappers achter de voorwielen, side skirts, een achterspoiler, twee ovale uitlaatpijpen en uitgeklopte wielkasten. Die laatste zijn noodzakelijk om ruimte te bieden aan de extra brede wielen.

Binnenin is de aankleding minstens zo uitzinnig, met rode accenten op het dashboard (doorlopend tot in de luchtroosters), rode biezen langs de veiligheidsgordels, een afgeplat stuurwiel en natuurlijk kuipstoelen. Die stoelen bieden veel zijdelingse steun en zitten bovendien heerlijk. En ondanks het feit dat de stoelen uit één stuk bestaan, zijn de hoofdsteunen voldoende hoog om mensen van uiteenlopend postuur voldoende veiligheid te bieden. Let wel dat de kuipstoelen zo groot zijn, en de achterzijde zo hard is, dat het comfort op de achterbank hierdoor sterk wordt beperkt.

Ondanks de sportieve aspiraties is niet of nauwelijks werk gemaakt van gewichtsreductie. De RS3 behoort zelfs tot de meest luxueuze uitvoeringen van de A3! Zoals iedere A3 heeft ook de RS3 een digitaal dashboard waarbij de klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm en de meeste functies worden bediend via een centraal beeldscherm. Wat opvalt is, dat op het beeldscherm achter het stuurwiel geen ronde klokken kunnen worden getoond. De layouts die Audi aanbiedt zijn allemaal rommelig omdat harmonie of logica tussen de elementen ontbreekt. Pretverhogend is de digitale G-kracht meter die, op zijn zachtst gezegd, aanmoedigt de grenzen op te zoeken.

Prestaties

De RS3 is voorzien van een vijfcilinder motor met een inhoud van 2.5 liter. Deze ongebruikelijke configuratie is niet gekozen om de superieure prestaties, maar om nostalgische redenen. Eén daarvan is het unieke geluid van een vijfcilinder. Dit laat zich het best omschrijven als "wild" en combineert het imposante van een zescilinder met het ongetemde van een viercilinder.

Om de RS3 dagelijks in te kunnen zetten zijn diverse rij-modi beschikbaar. Ongebruikelijk voor een sportieve auto als deze is de economische modus. Dan is de RS3 niet stil, maar wel rustig, en kunnen in relatief comfort langere afstanden worden afgelegd. Het motorgeluid is dan niet opdringerig en de reactie op het gaspedaal is terughoudend. Het enige onderdeel dat altijd op volle kracht lijkt te werken is de brandstofpomp, want zelfs met een uiterst kalme rijstijl is 8.5 liter per 100 km het best haalbare verbruik.

„In vergelijking met de vorige generatie is het comfort verbeterd, terwijl het eenvoudiger is om maximaal te presteren“

Zodra wordt gekozen voor de dynamische modus komt de RS3 tot leven. De reactie op het gaspedaal wordt een stuk directer. Tegelijkertijd houdt de automatische versnellingsbak het toerental hoog, zodat ook altijd veel vermogen beschikbaar is. Voor de nodige show gaat dat gepaard met knallen uit de uitlaat en roffels van tussengas.

Het vermogen bedraagt niet minder dan 400 pk / 500 Nm. Dankzij vierwielaandrijving schiet de RS3 daarmee vanuit stilstand in 3.8 seconden naar de 100 km/u. Daarmee is deze RS3 sneller dan een RS4 van zo'n tien jaar geleden (maar vanwege de hoge CO2-uitstoot inmiddels ook even kostbaar). Ondanks de gretigheid en sensatie is merkbaar dat de benzinemotor van de RS3 beduidend meer tijd nodig heeft om zijn vermogen op te bouwen dan een elektrische auto en daarom ontbreekt de nodige scherpte. Bovendien heeft de RS3 heel veel ruimte nodig om zijn spieren te kunnen spannen. Pas ruim boven de 100 km/u weet te RS3 echt te imponeren met een enorme overmacht.

De remmen zijn ruimschoots tegen het geweld van de aandrijflijn opgewassen. Alhoewel ze wat aarzelend aangrijpen, hebben ze uiteindelijk een uitmuntende bijtkracht. Bij veel auto's van dit kaliber is de stopkracht zo mogelijk nog indrukwekkender dan het sprintvermogen en daar hoort de RS3 zeker bij!

Weggedrag

De daadkracht van de aandrijflijn mag dan achterblijven bij die van elektrische auto's, het weggedrag laat niets te wensen over. Hier heeft Audi dan ook heel veel werk van gemaakt met een verlaagd onderstel en nieuwe schokdempers. Daarbij zorgen vierwielaandrijving en een "torque splitter" (variabel verdelen van aandrijfkracht over linker en rechter achterwiel) dat het vermogen bijna straffeloos kan worden aangeroepen. Mede daarom was het niet nodig om de RS3 zo hard te veren dat het oncomfortabel wordt voor passagiers. Een prettige bijkomstigheid is dat de auto niet springerig is op slecht wegdek.

De RS3 staat op extra grote wielen en dat doet wonderen voor de wegligging, maar is funest voor de draaicirkel. Op plekken waar andere auto's eenvoudig omdraaien, moet de RS3 minstens een keer steken om rechtsomkeert te maken. Zoals het hoort bij een auto als deze biedt de besturing het nodige gevoel, zodat de coureur eenvoudig aanvoelt waartoe de auto in staat is. En juist dat is het sterkste punt van de RS3. In vergelijking met de vorige generatie is het comfort verbeterd, terwijl het eenvoudiger is om maximaal te presteren.

Om het allemaal nog spannender te maken is de RS3 voorzien van een zogenaamde "drift modus". Net zoals iedereen in moderne terreinwagens met een druk op de knop terrein kan overwinnen, kan iedereen nu driften met de RS3. Wees wel gewaarschuwd dat dit heel veel ruimte (en banden!) kost, zodat de functie eigenlijk alleen bruikbaar is op het circuit. Let er bovendien op dat rondetijden hiermee niet korter worden en dat het dus puur een speeltje betreft. En juist dat is kenmerkend voor een traditie: het dient geen enkel hoger doel, want de traditie zelf is het doel.

Conclusie

Audi presenteert de RS3 en zet daarmee een traditie voort. Met de komst van de elektrische auto bieden Audi en andere fabrikanten inmiddels producten met superieure techniek en prestaties tegen een beduidend lagere prijs. Maar niet iedereen heeft daar behoefte aan. De Audi RS3 is een sportwagen van het oude stempel en dat heeft een heel eigen charme. Wanneer wordt gekozen voor de "RS3 Limousine", dan is dat geheel ook nog eens gegoten in de vorm van een conventionele sedan.

De RS3 hoort daarmee in het lijstje van de platenspeler, de flipperkast en de houtkachel. Ze zijn allemaal volkomen achterhaald en er zijn alternatieven die hetzelfde beter doen. Ze worden echter nog steeds nieuw gemaakt én gekoesterd vanwege hun lange traditie.