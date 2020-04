Primeurs Aston Martin komen naar Hilversum

10 april 2020 | Komende week presenteert Kroymans Aston Martin in Hilversum het nieuws van Aston Martin dat oorspronkelijk was voorbehouden aan de Autosalon van Genève. Naast de Vantage Roadster, die bij Kroymans zijn Nederlandse primeur beleeft, presenteert de Aston Martin-vestiging tevens de exclusieve V12 Speedster en de nieuwe DBX.

Een week lang staat de showroom van Kroymans Aston Martin in het teken van de primeurs die een maand geleden oorspronkelijk in de Genève-spotlights zouden staan. Van 14 tot en met 20 april aanstaande zijn de Vantage Roadster, V12 Speedster en DBX in de showroom in Hilversum te bewonderen.

De Aston Martin Roadster is komende week voor het eerst op Nederlandse bodem te zien. Onder de motorkap huist een 4,0-liter twin-turbo V8 met 510 pk en 685 Nm aan trekkracht die is gekoppeld aan een achtraps automaat van ZF.

De tweede Genève-primeur die komende week in Hilversum te bewonderen is, is de exclusieve Aston Martin V12 Speedster. Deze open, tweezitter wordt in een gelimiteerde oplage van slechts 88 exemplaren uitgebracht. De V12 Speedster is een creatie van Aston Martin's bespoke-afdeling 'Q by Aston Martin' en is een echte rijdersauto die de rijke racehistorie en designverwantschap met de vliegtuigindustrie aanzet. Een 5,2-liter twin-turbo V12 met 700 pk en 753 Nm aan koppel garandeert de imposante prestaties die men van een limited edition als de V12 Speedster mag verwachten.

Met de DBX heeft Aston Martin voor het eerst een SUV in het programma. De DBX is inmiddels te bestellen en heeft een vanafprijs van € 259.000. Prestaties zijn verzekerd dankzij een 4,0-liter biturbo V8 met 550 pk en een koppel van 700 Nm. Daarmee accelereert de Aston Martin DBX in 4,5 seconden van 0-100 km/u en noteert hij een topsnelheid van 291 km/u.

De Aston Martin-primeurs zijn van 14 t/m 20 april bij Kroymans Aston Martin te bekijken, uitsluitend op afspraak in verband met de huidige Coronasituatie. Geïnteresseerden kunnen via astonmartin@kroymans.nl een afspraak plannen.

