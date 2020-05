Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla debuteert in Eindhoven

15 mei 2020 | De Aston Martin Valhalla is de nieuwste hypercar van het exclusieve Engelse automerk. Aston Martin-dealer Cito Motors heeft de Nederlandse primeur: vanaf maandag 18 mei staat de Valhalla een week lang in de showroom, nog voordat de auto leverbaar is, nog voordat andere West-Europese dealers de auto hebben kunnen tonen.