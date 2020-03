Aston Martin ontwikkelt V6 hybride

24 maart 2020 | Aston Martin heeft details bekend gemaakt van de zelfontworpen V6-motor. In eerste instantie is het aggregaat ontwikkeld voor gebruik in een nieuwe reeks sportwagens met middenmotor, te beginnen met de Aston Martin Valhalla in 2022. Met codenaam TM01, ter ere van Aston Martin's illustere technicus uit de jaren 50 en 60, Tadek Mare, heeft de motor inmiddels uitgebreide tests op de testbank doorlopen, terwijl het team verder werkt aan de ontwikkeling van de eerste in-huis ontworpen motor van het Britse luxemerk sinds 1968.

Aston Martin heeft bekendgemaakt dat de motor als 3,0-liter V6 met turbo op de markt komt. De volledige aandrijflijn zal worden geëlektrificeerd; een aspect dat vanaf dag 1 essentieel was bij de ontwikkeling van de krachtbron. Parallel aan de tests ontwikkelt Aston Martin een nieuwe reeks hybride-systemen die ervoor moeten zorgen dat de complete unit de krachtigste in de Aston Martin-reeks wordt. Het uiteindelijke vermogen en koppel worden bepaald door de gewenste eigenschappen van de auto waarin de motor gemonteerd zal worden. De exacte cijfers worden bevestigd op het moment van lancering.

In navolging van de Aston Martin Valkyrie, de eerste hypercar met middenmotor van het merk, is veel kennis en ervaring rechtstreeks op dit project toegepast. Als gevolg daarvan werd vanaf het begin besloten om de motor met een 'hot V'-structuur te ontwikkelen. Dankzij de gekozen configuratie weegt deze compacte motor minder dan 200 kg.

Dankzij hogere motortoerentallen en de voordelen van elektrificatie, zullen de prestaties zijn zoals mag worden verwacht van een extreme sportwagen met middenmotor. Uiteraard wordt de motor direct achter de cabine geplaatst en voorzien van een dry sump-smeersysteem om een zo laag mogelijk zwaartepunt te garanderen. Het smeersysteem claimt uitzonderlijke smeerprestaties, ook tijdens het nemen van bochten op zeer hoge snelheid. Ondanks het toegankelijke karakter van deze aandrijflijn, is de motor ontworpen om te voldoen aan alle toekomstige emissie-eisen die gelden voor Euro 7.

Joerg Ross, Chief Engineer Powertrain: "Dit project was vanaf het begin een grote uitdaging. Een team samenstellen om te werken aan iets dat de toekomstige kracht van Aston Martin zal zijn, was een eer. Vanaf het begin hebben we de vrijheid gehad om te onderzoeken en te innoveren, bovendien op een manier die we al heel lang niet hebben kunnen doen. Het belangrijkste was dat we iets wilden maken dat past bij het naamplaatje van de TM01 en dat indruk zou hebben gemaakt op onze voorganger en baanbrekende ingenieur, Tadek Marek ". Andy Palmer, president en CEO van Aston Martin, over deze motor: "Investeren in een eigen aandrijflijnen is een hele opgave, maar ons team is de uitdaging aangegaan. In de toekomst zal deze krachtbron een integraal onderdeel zijn van veel van wat we doen. De eerste tekenen van wat deze motor kan, zijn veelbelovend."

2 primeurs bij Aston Martin op AutoRAI

13 april 2015

Aston Martin Cygnet op Miljonair Fair

2 december 2010

Aston Martin introduceert Cygnet

29 juni 2009

Bridgestone banden voor Aston Martin DB9

15 december 2004