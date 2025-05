Alpine viert 70-jarig bestaan

Op het gras langs de boulevard van Dieppe richt Alpine een hospitality-zone van 900 m2 in. Daar kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste modellen van Alpine, waaronder de A110 GTS, de jubileumuitvoering A110 R 70 en de A110 R Ultime. Verder zijn daar de eerste twee elektrische modellen uit de 'Dream Garage' van Alpine te zien: de A290 en de A390.

A390

Op zaterdag 31 mei presenteert de CEO van Alpine, Philippe Krief, de A390 officieel aan het publiek. Hij doet dat samen met Sovany Ang, Vice President Product Performance, en Antony Villain, Vice President Design. Deze sportieve, volledig elektrisch aangedreven fastback vormt samen met de A290 het begin van de 100% elektrische 'Dream Garage' van Alpine. Het merk produceert de A390 in de Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé.

Op 31 mei is de A390 voor het eerst rijdend te zien tijdens de parade van legendarische auto's van Alpine in de straten van Dieppe. Ook de Alpenglow Hy6 doet mee aan deze optocht. Dit rijdende studiemodel is voorzien van een V6-turbomotor op waterstof en is in 2024 gepresenteerd op de autosalon van Parijs.

A110

Alpine presenteert tijdens het evenement ook de nieuwste generatie van de A110, die sinds maart 2025 in Frankrijk te koop is. Het A110-gamma omvat de exclusieve A110 R 70, een speciale jubileumuitvoering waarvan Alpine 770 exemplaren produceert, de A110 R Ultime én de nieuwe A110 GTS. Die laatste combineert pure sportiviteit met comfort, zowel op de weg als op het circuit.

Meer

Op vrijdag 30 mei kan het publiek Alpine coureurs uit verleden en heden ontmoeten en zijn er signeersessies. Op zondag 1 juni vindt op het oude circuit van Dieppe de grootste Alpine parade ooit plaats, met maar liefst zevenhonderd auto's. En voor de Formule 1-liefhebbers is die dag de Grote Prijs van Spanje live te zien in de hospitality-zone van Alpine.