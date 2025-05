Alpine opent nieuwe Stores in Nederland

2025 is dus in diverse opzichten een belangrijk jaar in de historie van Alpine. Met zoveel nieuwe modellen, de transitie naar elektrificatie en de viering van een jubileum is er alle reden om het aantal exclusieve Alpine Stores uit te breiden. Deze stores (lees: garages) hebben een merkspecifieke beleving met audiovisuele elementen. Ook kunnen bezoekers hier terecht voor merchandise en zich verdiepen in de historie van Alpine.

Opening Alpine Stores

De Alpine Store Amsterdam is gevestigd aan de Schepenbergweg 43. Van 15 t/m 18 mei staat deze vestiging in het teken van de feestelijke opening. De Alpine Store Arnhem is te vinden aan Veldoven 7. Deze is reeds geopend, de ceremoniële opening vindt plaats in het weekeinde van 6 en 7 juni. Eind mei gaat de Alpine Store Eindhoven open, gevolgd door een ceremoniële opening medio juni. De vestiging in Eindhoven bevindt zich aan de Pietersbergweg 29.

Naar zes Alpine Stores

Later dit jaar openen de deuren van de Alpine Stores in Rotterdam en in Groningen. Samen met de eerste Nederlandse vestiging in Soestdijk en de bovengenoemde Alpine Stores zijn er dan zes adressen, verspreid door het land, waar klanten en liefhebbers de sfeer van het merk kunnen beleven en de nieuwste modellen van de Alpine Dream Garage kunnen bekijken, samenstellen en bestellen. Ook kunnen Alpine eigenaren terecht bij de Alpine Stores voor onderhoud aan hun auto.