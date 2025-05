Alpine onthult A390

In de vorm van een elegante sport fastback met uitgesproken karakter combineert de Alpine A390 vloeiende lijnen en sportiviteit met een uitnodigend interieur voor vijf personen. De afmetingen zijn royaal maar toch compact: 4,615 meter lang, 1,885 meter breed en 1,532 meter hoog.

Aan de voorzijde vormt een cluster van verlichte driehoeken een soort komeetvorm. Zodra de bestuurder nadert, lichten ze op in een welkomstsequentie. Aan de zijkant wordt het Alpine-logo met sneeuwvlokken op de grond geprojecteerd. Achterop omlijsten gefragmenteerde driehoeken een volledig uitgelicht Alpine-woordmerk. Slanke lichtunits voor en achter versterken het gevoel van lichtheid en snijden als messen door de duisternis.

Aerodynamica als hart van het design

Elk detail van de Alpine A390 draagt bij aan de aerodynamica, die essentieel is voor de actieradius. De vorm volgt de functie, met een daklijn onder een hoek van 17°, spoilers en luchtgeleiders rond de achterwielen en een achterdiffuser onder een hoek van 8°, geïnspireerd op de Le Mans Daytona h-prototype raceauto's (LMDh).

Een discrete zwarte spoiler, geïntegreerd aan de onderrand van de achterruit, maakt het aerodynamische pakket compleet. Het resultaat: een perfecte balans tussen efficiëntie en elegantie. Een subtiele verwijzing naar het verleden is te vinden in een van de hoeken van de voorruit, waar een klein silhouet van de legendarische Alpine A110 is 'verstopt'.

Kleuren en wielen

De Alpine A390 is leverbaar in zes carrosseriekleuren: noir profond, bleu abysse, bleu alpine vision, argent mercure, blanc topaze en gris tonnerre mat (Atelier 2025). Afhankelijk van de uitvoering is het dak in carrosseriekleur of in contrasterend zwart gespoten. Dorpelpanelen en wielkastranden zijn uitgevoerd in hoogglans zwart.

Eveneens afhankelijk van de uitvoering is de A390 voorzien van exclusieve aerodynamische wielen, geïnspireerd op die in de endurance-racerij. De 20-inch Cristal-wielen zijn uitgevoerd in hoogglans zwart met diamantgeslepen afwerking, of in matzwart (Atelier 2025). De optionele 21-inchwielen zijn een moderne interpretatie van het iconische Alpine Snowflake-design. Ze zijn er in hoogglans zwart, gesmeed en diamantgeslepen (GTS) en volledig matzwart, gesmeed (Atelier 2025).

Interieur

De cockpit is volledig op de bestuurder georiënteerd. Twee HD-schermen (12,3 en 12 inch) zijn op de bestuurder gericht. Het verwarmbare sportstuur is bekleed met Nappa Bleu-leder, heeft een afgevlakte onderzijde en een centrale markering. In het stuur zijn knoppen geïntegreerd voor bediening van de rijmodi, rijhulpsystemen, telefoon, spraakassistentie en de weergavemodi van het instrumentenpaneel.

Twee specifieke aluminium bedieningsknoppen, geïnspireerd op de Formule 1, maken het mogelijk om het regeneratieniveau te regelen (de blauwe RCH-draaiknop voor Recharge tot en met de One Pedal-modus) en om te schakelen naar de boostfunctie voor inhaalacties en launch control (de rode OV-knop voor Overtake). Voor de audiobediening is een apart schakelpaneel voorzien.

Design en materialen

De hoge middenconsole is geïnspireerd op het ontwerp van de A110 en bevat de kenmerkende Alpine RND-transmissieknoppen. Aan weerszijden bevinden zich twee te personaliseren 'vleugels' die het geheel visueel omlijsten. De Alpine A390 is voorzien van elektrisch verstelbare en verwarmbare Alpine Sport-stoelen die optimale ondersteuning en comfort bieden. De bekleding varieert per uitvoering en bevat sportieve materialen zoals Alcantara-microvezel. Hoog in de rugleuning is het A-logo in pijlvorm geïntegreerd.

Techniek

De 'skateboard-architectuur' en compacte voorste elektromotor maken een korte overhang aan de voorzijde mogelijk. Achter biedt een speciaal aluminium subframe, eveneens geproduceerd in Frankrijk, plaats aan twee elektromotoren. Deze configuratie maakt bovendien een verlaagd bagagecompartiment mogelijk voor extra laadvolume.

De vierwielaandrijving, mogelijk dankzij de drie elektromotoren, claimt voorbeeldige tractie onder alle omstandigheden. De GTS-versie staat garant voor prestaties: een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden, met een gecombineerd vermogen van 346 kW (470 pk) en tot 808 Nm koppel.

Deze cijfers evenaren de prestaties van de Alpine A110 R. De twee achterste motoren activeren het Alpine Active Torque Vectoring-systeem, dat een cruciale rol speelt in de rijdynamiek van de A390.

Onderstel

De wielophanging is voorzien van hydraulische aanslagdempers voor een balans tussen comfort en wegligging.

Michelin en Alpine werken sinds 2012 nauw samen. De banden van de Alpine A390 zijn geproduceerd door Michelin en voorzien van de speciale A39-markering. De Franse bandenfabrikant ontwikkelde de banden in samenwerking met Alpine om het beste compromis tussen grip en actieradius te bereiken.

De Alpine A390 heeft een originele aandrijflijnarchitectuur met drie elektromotoren. Hiermee biedt de auto vierwielaandrijving in een opzet die aanvoelt als achterwielaandrijving: een elektromotor met gewikkelde rotor vóór en twee volledig onafhankelijke, permanente magneet-synchrone motoren achter - één per achterwiel. Deze achterste motoren vormen het hart van het Alpine Active Torque Vectoring-systeem. Dit gepatenteerde systeem is uniek voor Alpine en is ontwikkeld op basis van intensieve testprogramma's met Alpine-ingenieurs en -testrijders.

Batterij

De Alpine A390 is het eerste model dat wordt uitgerust met een high-performance batterij met geavanceerde celchemie, volledig ontwikkeld in Frankrijk door specialist Verkor. De batterijmodules en -cellen zijn speciaal voor Alpine ontworpen.

De batterij kan hoge ontlaadstromen aan - tot 1.200 A in afgiftemodus - om de drie elektromotoren te voeden en hun volle vermogen van 345 kW te leveren. Bovendien kan de batterij dit prestatieniveau herhaaldelijk leveren, ook bij een laadstatus van slechts 30% (SOC). Om dit mogelijk te maken, ontwikkelde Verkor een volledig nieuwe architectuur voor de 400-voltbatterij, met een specifiek gedimensioneerd koelsysteem met verhoogde waterdoorstroming en NMC-celchemie met hoog nikkelgehalte en hoge energiedichtheid.

Dankzij de 89 kWh batterijcapaciteit biedt de Alpine A390 een actieradius tot 555 kilometer (WLTP, onder voorbehoud van homologatie) met 20-inchwielen, en tot 520 kilometer met 21-inchwielen. Een warmtepomp is standaard op alle uitvoeringen en draagt bij aan efficiënt thermisch beheer en behoud van het rijbereik.

DC-snelladen is mogelijk met vermogens tot 190 kW, maar belangrijker dan het piekvermogen is het vermogen om gedurende langere tijd hoog vermogen vast te houden. De batterij van de A390 schermt met zijn gemiddelde laadvermogen, waarmee in minder dan 20 minuten genoeg energie kan worden toegevoegd voor twee uur rijden op de snelweg. Van 15 tot 80% laden duurt minder dan 25 minuten (onder ideale omstandigheden, in theorie).

Uitvoeringen

De Alpine A390 is leverbaar in twee uitvoeringen, GT en GTS, die elk gekoppeld zijn aan een specifieke technische configuratie. De Alpine A390 GT heeft een vermogen van 294 kW (400 pk) en accelereert van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden, met een topsnelheid van 200 km/u. Deze versie is voorzien van diamantgeslepen lichtmetalen 20-inch wielen met Michelin Sport EV-banden, geanodiseerde remklauwen en verchroomde Alpine-logo's.

In het interieur biedt de GT elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen, een verwarmbaar stuurwiel bekleed met Nappa-leder en 360°-cameraweergave op het centrale scherm. Het audiosysteem is van Devialet, met dertien luidsprekers voor een hoogwaardige luisterervaring.

A390 GTS

De A390 GTS levert 346 kW (470 pk), sprint van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden en bereikt een topsnelheid van 220 km/u. Deze uitvoering is voorzien van gesmede 21-inch wielen met Michelin Pilot Sport 4S-banden die geoptimaliseerd zijn voor maximale grip.

Voorin zijn Sabelt-kuipstoelen gemonteerd, bekleed met Nappa-leder en elektrisch verstelbaar, verwarmbaar én met massagefunctie. De hemelbekleding is uitgevoerd in microvezel. Het Devialet XtremeSound Audio System met dertien luidsprekers is standaard, net als het uitgebreide Alpine Telemetrics Expert-systeem. De GTS is ook nog voorzien van het Driving and Parking Pack, inclusief semi-autonoom rijden en automatisch parkeren.