Alpine A390 verkeert in laatste testfase

Het is de logische locatie voor het beproeven van technologieën die in de A390 de dynamische prestaties bepalen. Dat zijn de drie elektromotoren, die Alpine Active Torque Vectoring mogelijk maken, en de vijf rijmodi, inclusief de nieuwe Track Mode, die de instellingen van het ESC (Electronic Stability Control) aanpast. De teams gebruiken het circuit om de afstemming van deze verschillende technologische componenten te valideren.

De tests richten zich ook op het gedrag van de specifieke banden voor de A390 die in samenwerking met Michelin zijn ontwikkeld. Ze zijn herkenbaar aan de A39-markering: 20-inch Pilot Sport EV en 21-inch Pilot Sport 4S.

Het Alpine Drive Sound systeem wordt ook getest in Ladoux om de ervaring van de bestuurder te verbeteren, zowel voor dagelijks gebruik als in sportievere omstandigheden. Net als bij de A290 heeft Alpine twee specifieke geluiden gecreëerd voor dit gloednieuwe model. De sportievere sound is afgeleid van de geluidssignatuur van de A110, zonder het geluid van een verbrandingsmotor volledig na te bootsen. De tweede sound is meer gericht op dagelijks gebruik, met minder bas. Beide versies kunnen worden aangepast in twee geluidsniveaus of volledig worden uitgeschakeld.

De Alpine A390 beleeft zijn wereldpremière op 27 mei 2025 tijdens een live-uitgezonden persconferentie.