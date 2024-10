Alpine toont A390 beta

De A390_β biedt een voorproefje van een toekomstig productiemodel, ontworpen voor dagelijks gebruik, maar ook klaar om zich te transformeren tot een ware sportmachine. Net als de iconische A110. Alpine omschrijft het model als een echte 'sportauto in een maatpak'. Net als het conceptmodel Alpenglow, dat op de Mondial de Paris 2022 werd gepresenteerd, haalt de showcar A390_β zijn inspiratie uit de bergmassieven van de Alpen. Natuurlijke elementen zoals rotsen, mineralen en sneeuw vormen de basis voor het ontwerp en de materiaalkeuze, wat deze auto zijn unieke karakter en kracht verleent.

Bleu Specular: een iconische kleur

De A390_β is uitgevoerd in een intens blauw met vele facetten, die de scherpe vormen van de showcar benadrukken. De mobiele deeltjes in de lak geven een vibrerend effect bij elke beweging. Deze kleur schakelt tussen heldere blauwtinten die het licht vangen en diepere schakeringen, wat de lijnen van de auto extra accentueert.

De Alpine A390_β showcar onderscheidt zich door zijn herkenbare lichtsignatuur, geïnspireerd op die van de Alpenglow. Onder de lichtband aan zowel de voor- als achterkant bevindt zich een verzameling verlichte driehoeken, genaamd 'Cosmic Dust', die doen denken aan een komeet die door de atmosfeer schiet. De dunne lichtbalken aan de voor- en achterzijde lijken als een mes door de lucht te snijden, wat het gevoel van lichtheid versterkt.

Aerodynamica voor sportiviteit

De A390_β is ontworpen met zichtbare aerodynamische elementen, alsof hij door de lucht wordt gedragen. Aan de voorzijde zorgt een 'luchtbrug' voor een betere luchtstroom over het bovenste deel van de auto. De micro-geperforeerde grille leidt de lucht optimaal, terwijl de grote zij-inlaten een luchtgordijn creëren om de natuurlijke luchtstroom te versnellen.

De achterkant is conceptueler en volgt het principe 'Light Follows Function': de verlichting benadrukt de aerodynamische elementen van de showcar. De centrale vin, geïnspireerd door de Alpine modellendie racen op Le Mans, staat symbool voor soepelheid en stabiliteit.

Samen met de achterdiffuser kan de lichtband met 80 mm worden verlengd of ingeklapt, waardoor de A390_β transformeert van een 'short-tail'- naar een 'long-tail'-design. Deze aanpassingsmogelijkheid vermindert de luchtweerstand en verhoogt de actieradius van het voertuig.

Sneeuwvlokmotief als inspiratiebron

Het ontwerp van de 22-inch voorwielen en 23-inch achterwielen van de A390_β is geïnspireerd door de kristallijne structuur van een sneeuwvlok, die zowel sterk als licht is. In het midden van de wielen bevindt zich een verlichte kap, die als een juweel oplicht met een blauwachtige gloed. De transparante wielschijf lijkt op een dunne laag ijs en accentueert de functie van Active Torque Vectoring op de achtergrond.

Met een exterieurdesign dat voor 85% overeenkomt met het toekomstige productiemodel, belichaamt de A390_β een ontwerpfilosofie waarin vorm volgt op functie en de technische en aerodynamische elementen bewust sportief zijn.

De A390_β is een sport fastback, een combinatie van vloeiende lijnen en sportiviteit met ruimte voor meerdere passagiers. De aflopende achterruit, een ononderbroken lijn, draagt bij aan de aerodynamische prestaties van de auto.

Deze vormgeving geeft de A390_β een lijn die lichtheid en dynamiek uitstraalt en is bovenal een uitnodiging om sportiviteit samen te beleven.

Hoewel het exterieur van de showcar A390_β sterk lijkt op dat van het toekomstige productiemodel, is het interieur bewust conceptueel gehouden. Dit geeft een futuristische visie op Alpine-interieurs, terwijl de kernwaarden van het merk behouden blijven.

Onderdompeling in de Alpen

De tegengestelde vleugeldeuren en het ontbreken van een middenstijl versterken het gevoel dat de A390_β uitnodigt om aan boord te stappen en onthullen een interieur dat geïnspireerd is op de Alpen. Dit interieur is ontworpen als een berglandschap en speelt in op de verschillende sensaties die dit universum oproept.

De vloer is voorzien van een unieke structuur, gemaakt van ultralicht gerecycled carbon. De talloze carbon inzetstukken met reliëf doen denken aan snelheid en het asfalt dat onder de voeten voorbijschiet.

Cockpitdesign

De cockpit van de A390_β is ontworpen als een bijzondere ruimte, met de belofte de bestuurder een ervaring te bieden, waarbij hij één wordt met de auto. De cockpit wordt gevormd door een verlichte driehoek, die de rijas grafisch visualiseert. Drie glazen lamellen achter het stuur zorgen voor een holografisch effect, waardoor de bestuurder op een dynamische en meerdimensionale manier de rij-informatie kan aflezen.

Het compacte stuur van de A390_β is direct geïnspireerd op dat van een Formule 1-auto en nodigt uit om te rijden met uiterste precisie. Het biedt twee rijmodi, waardoor de bestuurder kan schakelen tussen dagelijks gebruik en pure sportiviteit. In het midden van het stuur plaatst de bestuurder een ijsachtig kristal als sleutel om de auto tot leven te wekken. Geïnspireerd op bergkristallen en met het iconische Alpine-logo dat lijkt bevroren in ijs.

De overtake-knop (OV) biedt met één druk een onmiddellijke boost. Diverse knoppen maken het mogelijk om de hydraulische vering, het regeneratieve remsysteem en de multimediastanden aan te passen.

Op de centrale console hebben de knoppen voor de transmissie (P-R-N-D) een mineraal uiterlijk, alsof ze uit rots zijn gesneden en gepolijst. De bedieningsknop van de bestuurdersstoel, rechts van de bestuurder en centraal in de cockpit, activeert de verandering naar de 'F1-zitpositie'. De passagier aan boord wordt een copiloot dankzij een zwevende glazen lamel, die informatie over de wegconfiguratie weergeeft.

Transformeren naar de rol van Alpine-piloot

Om een complete sportieve ervaring te bieden, heeft het designteam van Alpine de zitpositie van een Formule 1-stoel gescand om op basis daarvan de bestuurdersstoel van de A390_β te ontwikkelen. De stoel biedt twee rijposities: een hogere stand voor dagelijks gebruik en een lager geplaatste F1-positie voor sportiviteit en comfort.

De eerste positie is hoger, met de pedalen dichter bij de vloer, bedoeld voor alledaags gebruik. De tweede positie, geactiveerd via een op de luchtvaart geïnspireerde knop, is ontworpen voor prestaties: de stoel kantelt naar beneden, de pedalen worden opgetild en het stuur trekt zich terug. De stoel lijkt hierdoor te zweven boven de vloer. Deze lichtheid wordt versterkt door het gebruik van materialen: de zitting is van carbon en het hoofdkussen is een 3D-geprinte, flexibele structuur in een transparant element dat oogt als ijs.

De voorstoelen zijn voorzien van een tweekleurige vierpuntsgordel van Sabelt, die het extractiesysteem van een F1-auto weerspiegelt.

Comfort achterin

In contrast met de sportiviteit voorin, is de achterbank ontworpen voor comfort. Deze is gemaakt van memory foam, wat het welzijn van de passagiers bevordert. De witte achterbank doet denken aan ongerepte sneeuw. De gebogen vormen van de deurpanelen, de centrale zone en de hoofdsteunen herinneren aan de kronkelige lijnen van besneeuwde paden.

In het midden zorgt een holografisch blok voor entertainment voor de passagiers achterin, terwijl ingebouwde luidsprekers, opgesloten in 'ijsklontjes', een meeslepende geluidservaring bieden. Op de hoedenplank schitteren Stratasys-kristallen als sneeuw onder de zon.

Platform voor Alpine

De toekomstige elektrische sport fastback van Alpine wordt gebouwd op een sterk aangepaste versie van het AmpR Medium-platform van Ampere. Dankzij de flexibiliteit en mogelijkheden van dit platform, specifiek ontwikkeld voor elektrische aandrijving, konden de ingenieurs van Alpine de nodige aanpassingen doorvoeren om een echt sportieve fastback te realiseren. De batterijen zijn bijvoorbeeld onder het interieur geplaatst voor een zo laag mogelijk zwaartepunt en een betere wegligging. Door de vlakke vloer ontstaat extra ruimte voor alle passagiers, wat zorgt voor een ruimer gevoel vergeleken met een traditionele auto met brandstofmotor.

Aandrijving voor sportiviteit en dynamiek

De showcar A390_β biedt een blik op de rijeigenschappen van het toekomstige productiemodel. Deze sport fastback krijgt drie door Alpine ontwikkelde elektromotoren: één op de vooras en twee op de achteras, wat resulteert in een AWD-systeem (vierwielaandrijving) dat niet permanent actief is. De koppelverdeling tussen de assen en afzonderlijk naar de linker- en rechterachterwielen wordt beheerd door een zelf ontwikkelde technologie: Active Torque Vectoring.

Deze technologie optimaliseert de prestaties en het dynamische gedrag in bochten, ongeacht de grip op elk wiel, en zorgt voor een gevoel van lichtheid zoals bij de A110. Hierdoor wordt de waargenomen traagheid in bochten verminderd en ervaart de bestuurder in iedere rijmodus een unieke rijbeleving. Deze combinatie van drie elektromotoren, aangestuurd door Active Torque Vectoring, is een primeur in dit segment en is doorgaans alleen te vinden in hypercars die in kleine series worden geproduceerd.

Sport fastback met Frans vakmanschap

De showcar A390_β is doordrenkt van Frans vakmanschap, een van de kernwaarden van Alpine. De vloer van de auto is gemaakt van hoogwaardig gerecycled carbon, afkomstig van de start-up Lavoisier Composites uit Lyon, gespecialiseerd in ecologische composietmaterialen. De vloer, geïnspireerd op de minerale structuur van basaltkolommen, bestaat uit talloze driehoekige elementen die de diepte van het carbon en de schittering van silicium onthullen. Het materiaal is volledig vervaardigd uit gerecyclede onderdelen uit de luchtvaart- en zonne-energie-industrie.

De hoofdsteunen zijn 3D-geprint door Erpro Group, marktleider in Frankrijk op het gebied van 3D-printen, met gebruik van bio-gebaseerd Pebax® Rnew® van Arkema, deels gemaakt van ricinuszaadolie. Ook het speciaal voor de A390_β ontworpen audiosysteem, ontwikkeld door Devialet, zorgt voor een hoogwaardig geluid zoals in een opnamestudio. Dit systeem benadrukt het Alpine Drive Sound (ADS), dat gebruik maakt van de natuurlijke harmonieën van de motor voor een sportieve, krachtige audio-ervaring in de cabine.

De samenwerking met Michelin zal resulteren in speciaal ontwikkelde banden voor de productieversie van de A390, voor een unieke rijbeleving die volledig afgestemd is op dit model.

100% elektrisch, 100% Frans

De productieversie van de A390 zal vanaf 2025 gebouwd worden in de Alpine-fabriek in Dieppe Jean Rédélé, gebaseerd op het AmpR Medium-platform. De drie elektromotoren worden geproduceerd in de Megafactory in Cléon en de batterijen worden in Douai geassembleerd, wat de A390 tot een volledig lokaal geproduceerde elektrische auto maakt.