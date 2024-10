Laat het heel duidelijk zijn: de A390 Beta is een conceptcar. De A390 Beta is zo spectaculair vormgegeven dat serieproductie uiterst kostbaar zou zijn. Bovendien zou het model vanwege alle tierelantijntjes teer zijn en kostbaar in onderhoud. De A390 geeft wel aan welke richting Alpine op wil met de toekomstige modellen. De extravagante vormgeving is slechts een afleidingsmanoeuvre, want in feite verkeert de A390 al in een ver stadium van ontwikkeling. Het productiemodel komt volgens Alpine voor 85% overeen met de hier getoonde conceptcar.

Alpine omschrijft de A390 als een "sport fastback" en dat dekt de lading goed. Het is een langgerekte gezinsauto met een zeer gunstige stroomlijn. De basisvorm geeft het idee dat de A390 door de rijwind is gevormd. Voor de stijl heeft Alpine inspiratie gezocht in de Alpen met sneeuw (het witte interieur) en mineralen (de scherpe, rechte vormen). De A390 is nadrukkelijk geen SUV, maar wil daar met de royale afmetingen (470 cm lang) wel mee concurreren op het gebied van binnenruimte.

De conceptcar heeft verlichte naven in de wielen. Die naven hebben een driehoekige vorm die wordt herhaald in de velgen om zo tot het patroon van een ijskristal te komen. Terwijl sommige sportwagens een in- en uitklapbare achterspoiler hebben voor maximale stabiliteit op hoge snelheid, heeft de A390 beweegbare spoilers onder de achterlichten voor optimale stroomlijn.

Interieur

De A390 is van binnen naar buiten ontworpen, want in tegenstelling tot de huidige tweepersoons coupé moet de A390 een echte gezinsauto worden. In het interieur van de conceptcars hebben de ontwerpers hun fantasie de vrije loop gelaten. Zo heeft de vloer een patroon van lange lijnen, alsof het asfalt razendsnel onder de auto beweegt. Het kan ook worden gezien als scherpe breuklijnen in een gebroken stuk mineraal. Wie heel goed zoekt kan een piepklein bergbeklimmertje als "easter egg" in de vloer vinden.

Boven de zwarte vloer zweven witte stoelen. De bestuurdersstoel staat, afhankelijk van de gekozen, rijmodus rechtop als in een doorsnee auto. In de sportstand kantelt de voorstoel, terwijl de pedalen omhoog komen om zo tot de zit/lig houding van een Formule 1 auto te komen. De keuze voor de gewone of sportstand beïnvloedt zelfs de vorm van het stuurwiel, want dat kantelt en kan van vorm veranderen. Alpine benadrukt dat deze functies niet in het productiemodel terugkomen, maar wel worden gebruikt om de ideale zithouding voor het uiteindelijke model te vinden.

„De A390 wordt een vijfpersoons gezinsauto die de dynamische rijeigenschappen van de A110 zou bieden“

De hoofdsteunen achterin dienen niet alleen de veiligheid, maar ook het vermaak. Ze bevatten namelijk luidsprekers en vormen zo een "geluidsbubbel" om ieder van de passagiers. Omdat de A390 een echte sportwagen is, zijn zelfs achterin vierpuntsgordels te vinden.

Motor

De A390 is, net als de andere nieuwe modellen van Alpine, een elektrische auto. Dat is niet omdat Alpine het milieu wil redden of omdat het merk mee wil gaan met de tijd, maar simpelweg omdat de fabrikant stelt dat elektrische aandrijving de beste manier is om tot het gewenste weggedrag te komen. Elektromotoren bieden vanaf een laag toerental maximale trekkracht en een batterij is eenvoudig in de vloer te werken voor een laag en centraal zwaartepunt.

Echter, voor Alpine is lichter altijd beter. Immers, een lichte auto komt makkelijker op snelheid, verandert makkelijker van richting en is makkelijker tot stilstand te brengen. Daarom maakt Alpine veel werk van gewichtsreductie. Het heeft gewacht met de introductie van de A390 tot de batterij-techniek een gunstige gewicht-vermogen verhouding zou bieden. De A390 staat op het "AmpR" platform van moederbedrijf Renault, maar heeft een eigen onderstel en fijnregeling.

Het showmodel wordt aangedreven door drie elektromotoren en heeft daarom vierwielaandrijving. Dit zal ook gelden voor het productiemodel. Deze aandrijving maakt "torque vectoring" mogelijk, hetgeen betekent dat het wiel met de meeste grip in de bocht de meeste kracht toebedeeld krijgt. Dat zorgt voor een stabieler weggedrag en betere prestaties. In samenwerking met Michelin zijn banden op maat voor de A390 ontwikkeld voor een optimale wegligging. Naast een uitgekiend mechaniek belooft Alpine slimme software waarmee met een druk op de knop een onderstuurd of overstuurd karakter is te forceren.

Conclusie

Het herboren sportwagenmerk Alpine wil groeien. Daarom introduceert het naast de tweepersoons sportcoupé (A110) die het al enige jaren aanbiedt vanaf 2025 ook de A390. De A390 wordt een vijfpersoons gezinsauto die de dynamische rijeigenschappen van de A110 zou bieden. Die claim wordt onderbouwd door een laag en gestroomlijnd koetswerk, meerdere elektromotoren en lichtgewicht bouw.

De A390 is slechts een eerste stap. Als het model succesvol is in Europa, wil Alpine ook uitbreiden naar Amerika en Azië. In de verre toekomst (2030) plant Alpine bovendien een heuse supercar die imago van Alpine naar een hoger plan moet tillen. Op het moment van schrijven kan Alpine alleen zeggen dat de toekomstige modellen elektrisch worden. Wat zeker is: Alpine blijft kleinschalig en exclusief, waardoor geen productie ter plaatse noodzakelijk is en ook de toekomstige Alpines in Frankrijk zullen worden gebouwd.