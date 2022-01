Alpine kondigt GT X-Over aan

28 januari 2022 | Een jaar na het Renaulution-plan kondigden Luca de Meo, CEO van Renault Group, en Laurent Rossi, CEO van Alpine, de productie van de toekomstige Alpine GT X-Over aan in de fabriek van Dieppe. Dit gebeurde in aanwezigheid van dhr. Bruno Le Maire, minister van Economie, Financiƫn en Herstel en Esteban Ocon, coureur van het Alpine F1 Team. De Alpine-fabriek in Dieppe staat symbool voor "made in France" en innovaties op het Franse grondgebied en is uniek voor de hele groep. Deze ontmoeting betekent een nieuwe stap in de ontwikkelingsambities van het merk en zijn plannen om de toekomst van zijn historische vestiging te bestendigen.

Het strategische plan van Alpine, dat begin 2021 werd voorgesteld, voorziet tegen 2026 in de ontwikkeling en lancering van drie nieuwe elektrische en sportieve modellen (een compacte, een crossover en een vervanger van de A110).

De allereerste Alpine GT X-Over zal worden gebouwd in de historische fabriek van Dieppe. Het nieuwe model combineert de kennis van het merk in de competitie en de ervaring van de groep op het vlak van elektrische modellen met de uitmuntendheid die het merk Alpine definieert op het vlak van sportieve auto's. Voor de introductie van deze 100% elektrische GT X-Over zal worden geïnvesteerd in de vestiging van Dieppe om er het nieuwste CMF-EV-platform en nieuwe installaties te integreren om een voertuig te kunnen produceren met unieke inhoud en uitrusting binnen dit marktsegment. Zo wordt hij de eerste 100% elektrische auto die in Normandië gebouwd zal worden.

Het project maakt deel uit van het plan "Re-Nouveau France 2025" dat in december 2021 werd overeengekomen en dat Frankrijk centraal plaatst in de industriële en technologische activiteiten van de groep met de toewijzing van negen nieuwe modellen in de fabrieken van Frankrijk. Het was ook het voorwerp van een prestatieovereenkomst, "CAP 2024", om de vestiging voor te bereiden op de introductie van dit nieuwe voertuig.

Als eerbetoon aan de oprichter en om alle knowhow uit te dragen die kenmerkend is voor zijn activiteit, krijgt de fabriek van Dieppe de naam: Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Als liefhebber van de autosport, ontwerper en verdienstelijk coureur richtte Jean Rédélé in 1955 Alpine op. De compacte en lichte sportcoupés, ontworpen op een basis van 4CV, vielen al heel vroeg op in de competitie. Gesterkt door dit palmares bouwde Alpine aan zijn legende op zowel het circuit als op de weg en verwierf het een terechte reputatie voor zijn sportieve modellen. Wegens het succes en de groeiende vraag ging Alpine in 1965 officieel samenwerken met Renault om zich op grotere schaal te kunnen ontwikkelen. De productiesite van Dieppe, die vandaag de naam Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé krijgt, werd in 1969 opgericht.

