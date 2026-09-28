Alpine hint naar A110 met sculptuur

De conceptuele voorbode van de toekomstige Alpine A110 is vanaf 12 oktober een van de belangrijkste blikvangers op de Alpine-stand tijdens de Autosalon van Parijs.

Voor slechts de tweede keer in de 71-jarige geschiedenis van Alpine staat het merk op het punt zijn icoon te vernieuwen. Zoals bij elke generatie moet ook de toekomstige A110 een weerspiegeling zijn van zijn tijd. De volgende generatie van de illustere Alpine A110 wordt gebouwd op het volledig nieuwe APP-platform (Alpine Performance Platform), dat afgelopen voorjaar werd onthuld tijdens de presentatie van het FutuREady-plan van Renault Group. Onlangs verscheen een ontwikkelingsprototype onder de naam Alpine A110 FUTURE voor het publiek tijdens het prestigieuze Goodwood Festival of Speed. Wat vrijwel iedereen toen nog niet wist, is dat onder de carrosserie van de huidige generatie A110 toen al de nieuwe lay-out van het APP-platform in actie kwam.

Hoe de toekomstige, derde generatie Alpine A110 eruit zal zien wordt nu gesuggereerd met een sculptuur: een artistieke interpretatie van de visie van Alpine-designers op de A110 van morgen.

Via de contouren van een zogenoemd fantoomvolume, verborgen onder een sluier, wordt de essentie van het design van de toekomstige Alpine A110 zichtbaar. De sculptuur lijkt te zweven en vormt, naast zijn artistieke karakter, ook een instrument dat ontwerpers vaak gebruiken tijdens hun zoektocht naar de juiste vorm. Een sluier over een carrosserie leggen betekent niet dat deze wordt verborgen, maar juist dat de verhoudingen en ontwerpintenties beter zichtbaar worden. Het is een methode om thema's en proporties te onderzoeken, waarbij de auto de essentie van zijn design prijsgeeft. In deze ontmoeting tussen kunst en techniek zijn onder de subtiele sluier de ingrediënten te herkennen die de exterieurvormgeving van de derde generatie van het Alpine-icoon zullen bepalen.

Schokgolf als inspiratie

De blauwe sluier die voor deze sculptuur is gebruikt, lijkt zich precies op het moment te bevinden waarop hij door de wind wordt gegrepen. Daarmee suggereert hij lichtheid en aerodynamica: essentiële eigenschappen van een sportauto waarin vorm altijd functie volgt. Een belangrijke inspiratiebron is het verhaal van de Concorde, een symbool van Franse technologische excellentie met een unieke vormtaal die rechtstreeks voortkwam uit de uitzonderlijke prestaties van het supersonische passagiersvliegtuig. Het exacte moment waarop de geluidsbarrière wordt doorbroken, gekenmerkt door een krachtige sonische schokgolf, vormde een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor deze sculptuur: een stilgezet ogenblik waarin een enorme concentratie van energie samenkomt.

Deze elementen worden gecombineerd met het DNA dat iedere Alpine A110 definieert: de proporties en houding die rechtstreeks verwijzen naar de legendarische Berlinette en de huidige A110. De derde generatie zal onmiskenbaar een Alpine A110 zijn, met zijn kenmerkende V-vormige frontpartij, de hier gesuggereerde dubbele lichtsignatuur, de typische modellering van de flanken die beweging verbeelden, nu nog moderner en sculpturaler uitgevoerd, en het contrast tussen gespannen lijnen en vloeiende vormen die zowel emotie oproepen als de technische expertise van Alpine onderstrepen.

Het pure silhouet van de toekomstige Alpine A110 wordt bepaald door een karakterlijn die loopt van de haaienneus aan de voorzijde naar het verlaagde achterste deel van de carrosserie. Dat zorgt voor een ongeëvenaarde aanwezigheid en elegantie. De vloeiende, druppelvormige cabine is harmonieus geplaatst tussen vier uitgesproken, krachtige wielkasten, die extra nadruk krijgen door de slanke taille die subtiel zichtbaar blijft.