Alpine-fabriek is klaar voor A110 EV

Een toeval in de productieplanning levert een krachtig symbool op: de allerlaatste Alpine A110 van de tweede generatie die in Dieppe wordt gebouwd, is een A110 R 70 in de kleur Alpine-blauw en rolt van de band op het moment dat het jaar van de zeventigste verjaardag van het merk ten einde loopt. Deze jubileumversie neemt de meest radicale kenmerken van de A110 R over, met zijn veelvuldige gebruik van koolstofvezel, zijn motor met 300 pk en zijn prestatiegerichte onderstel. Met zijn Alpine-blauwe carrosserie en zwarte dak belichaamt hij het erfgoed, het vakmanschap en het sportieve DNA van het merk. Deze laatste A110, die een brug slaat tussen verleden en toekomst, rolt van de productielijn, net op het moment dat de fabriek zich opmaakt om zijn opvolger te verwelkomen: de toekomstige, derde generatie van de A110.

De fabriek is begonnen met de transformatie om plaats te maken voor de derde generatie van de Alpine A110, die eveneens in Dieppe wordt gebouwd. Deze evolutie gaat gepaard met nieuwe investeringen, nieuwe industriële middelen en de aanpassing van de vakkennis die de vestiging al meer dan vijftig jaar de reputatie bezorgt.

De toekomstige A110, ontwikkeld op basis van het nieuwe APP-platform (Alpine Performance Platform), moet de missie van zijn voorgangers voortzetten: compromisloos rijplezier bieden. Hij wil zich profileren als de eerste echte elektrische sportauto op de markt, een auto die prestaties, lichtheid, wendbaarheid en rijplezier verenigt in een nieuw technologisch tijdperk.

Van de kleine garage die Jean Rédélé in Dieppe oprichtte tot een merk dat vandaag de dag met meer dan 210 verkooppunten over de hele wereld vertegenwoordigd is: Alpine heeft een buitengewone ontwikkeling doorgemaakt zonder ooit zijn identiteit te verliezen. Van de oorspronkelijke Berlinette tot de meest recente modellen: ze getuigen van een uniek erfgoed dat vandaag de dag nog steeds wordt voortgezet met dezelfde ambitie en dezelfde pioniersgeest.